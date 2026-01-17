flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

1 frank 1871 A "Typ 1871-1895" (Francja, III Republika)

Awers monety - 1 frank 1871 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III RepublikaRewers monety - 1 frank 1871 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga5 g
  • Czystego srebra (0,1342 oz) 4,175 g
  • Średnica23 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,979,881

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresIII Republika
  • Nominał1 frank
  • Rok1871
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:310 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 1 frank 1871 A "Typ 1871-1895" - cena srebrnej monety - Francja, III Republika
Ceny na aukcjach (67)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 1 frank 1871 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu III Republika. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 3426 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 264 000 USD. Licytacja odbyła się 5 grudnia 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 1 frank 1871 A na aukcji cgb.fr - 13 stycznia 2026
Sprzedawcacgb.fr
Data13 stycznia 2026
StanUNC
Cena
Francja 1 frank 1871 A na aukcji Katz - 23 listopada 2025
SprzedawcaKatz
Data23 listopada 2025
StanMS64 NGC
Cena
111 $
Cena w walucie aukcji 96 EUR
Francja 1 frank 1871 A na aukcji Russiancoin - 13 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data13 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 1 frank 1871 A na aukcji NOONANS - 24 lipca 2025
SprzedawcaNOONANS
Data24 lipca 2025
StanMS64 NGC
Cena
122 $
Cena w walucie aukcji 90 GBP
Francja 1 frank 1871 A na aukcji WAG - 6 kwietnia 2025
SprzedawcaWAG
Data6 kwietnia 2025
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1871 A na aukcji cgb.fr - 10 grudnia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data10 grudnia 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1871 A na aukcji cgb.fr - 10 grudnia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data10 grudnia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1871 A na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 1 frank 1871 A na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanSP64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1871 A na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1871 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1871 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1871 A na aukcji Künker - 8 grudnia 2023
SprzedawcaKünker
Data8 grudnia 2023
StanXF
Cena
Francja 1 frank 1871 A na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1871 A na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1871 A na aukcji Solidus Numismatik - 21 listopada 2023
SprzedawcaSolidus Numismatik
Data21 listopada 2023
StanAU
Cena
Francja 1 frank 1871 A na aukcji Inasta - 15 listopada 2023
SprzedawcaInasta
Data15 listopada 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1871 A na aukcji cgb.fr - 24 października 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data24 października 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 1 frank 1871 A na aukcji MDC Monaco - 13 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data13 października 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1871 A na aukcji Münzen Gut-Lynt - 25 czerwca 2023
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data25 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 1 frank 1871 A na aukcji Katz - 23 marca 2023
SprzedawcaKatz
Data23 marca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 1 frank 1871 A z okresu III Republika?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 1 frank 1871 III Republika ze znakiem A wynosi 310 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 1 frank 1871 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 1 frank 1871 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 1 frank z datą 1871 i znakiem A?

Aby sprzedać 1 frank 1871 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

