Francja Okres: 1775-1940 1775-1940
Złote monety 20 franków III Republika - Francja
20 franków 1871-1898
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży1871 A Paryż 2,508,494 - 0 531874 A Paryż 1,215,985 - 0 441875 A Paryż 11,745,600 - 0 1951876 A Paryż 8,824,658 - 1 1771877 A Paryż 12,759,057 - 2 2541878 A Paryż 9,188,600 30 1 1631878 A Paryż. Platinum - - 0 101879 A Paryż 1,037,522 - 0 381886 A Paryż 984,875 - 0 641887 A Paryż 1,231,487 - 0 431888 A Paryż 27,707 - 0 441889 A Paryż 873,090 100 0 511890 A Paryż 1,030,140 - 1 351891 A Paryż 871,101 - 0 331892 A Paryż 225,706 - 0 211893 A Paryż 2,517,168 - 0 1131894 A Paryż 490,838 - 0 241895 A Paryż 5,293,347 - 0 1501896 A Paryż 5,330,407 - 0 2271896 A Paryż. Incuse - - 0 21897 A Paryż 11,068,977 - 0 1741898 A Paryż 8,866,327 - 0 133
20 franków 1899-1906
20 franków 1907-1914
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