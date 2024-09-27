Katalog Szukaj Aukcje Taryfy
Szukaj
USD Waluta
language_pl Język
flag
Francja Okres: 1775-1940 1775-1940

Złote monety 20 franków III Republika - Francja

type-coin
type-coin

20 franków 1871-1898

Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży
1871 A Paryż 2,508,494 - 0 531874 A Paryż 1,215,985 - 0 441875 A Paryż 11,745,600 - 0 1951876 A Paryż 8,824,658 - 1 1771877 A Paryż 12,759,057 - 2 2541878 A Paryż 9,188,600 30 1 1631878 A Paryż. Platinum - - 0 101879 A Paryż 1,037,522 - 0 381886 A Paryż 984,875 - 0 641887 A Paryż 1,231,487 - 0 431888 A Paryż 27,707 - 0 441889 A Paryż 873,090 100 0 511890 A Paryż 1,030,140 - 1 351891 A Paryż 871,101 - 0 331892 A Paryż 225,706 - 0 211893 A Paryż 2,517,168 - 0 1131894 A Paryż 490,838 - 0 241895 A Paryż 5,293,347 - 0 1501896 A Paryż 5,330,407 - 0 2271896 A Paryż. Incuse - - 0 21897 A Paryż 11,068,977 - 0 1741898 A Paryż 8,866,327 - 0 133
type-coin
type-coin

20 franków 1899-1906

Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1899 A Paryż 1,500,000 0 461900 A Paryż 615,425 0 421901 A Paryż 2,643,350 0 541902 A Paryż 2,393,707 0 331903 A Paryż 4,405,175 0 421904 A Paryż 7,705,674 0 821905 A Paryż 9,158,132 0 1081906 A Paryż 14,613,010 2 116
type-coin
type-coin

20 franków 1907-1914

Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży
1907 Paryż 17,715,935 1 3441908 Paryż 6,721,325 0 2131909 Paryż 9,636,955 0 2601910 Paryż 5,779,072 0 2211911 Paryż 5,346,044 1 2331912 Paryż 10,331,805 2 2401913 Paryż 12,163,138 0 2591914 Paryż 6,720,141 0 223
Popularne sekcje
Katalog monet świata Katalog monet Francji Katalog monet III Republika Wszystkie francuskie monety francuskie monety o nominale 20 franków Aukcje numizmatyczne
Najlepsze oferty
Top lot
Top lot
Varesi
Aukcja 27 wrz 2024
Top lot
Top lot
Katz Auction
Aukcja 26 sie 2024
Top lot
Top lot
Numismatik Zöttl
Aukcja 4 sie 2024
Kategoria
Rok
Szukaj