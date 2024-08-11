Francja Okres: 1775-1940 1775-1940
Złote monety 10 franków III Republika - Francja
10 franków 1878-1899
Rok Znak Opis Naklad UNC Naklad PROOF Sprzedaży Sprzedaży1878 A Paryż - 30 0 41889 A Paryż - 100 0 201895 A Paryż 213,999 - 0 461896 A Paryż 585,010 - 0 1091899 A Paryż 1,600,000 - 0 225
10 franków 1899-1914
Rok Znak Opis Naklad UNC Sprzedaży Sprzedaży1899 Paryż 698,503 0 411900 Paryż 1,570,433 0 611901 Paryż 2,100,001 0 481905 Paryż 1,425,633 0 371906 Paryż 3,665,353 0 631907 Paryż 3,363,875 0 671908 Paryż 1,650,337 0 171909 Paryż 598,795 0 261910 Paryż 2,109,687 0 511911 Paryż 1,880,865 0 401912 Paryż 1,755,507 0 391914 Paryż 3,047,863 0 75
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