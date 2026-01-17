flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1853 A "Duża głowa" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1853 A "Duża głowa" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1853 A "Duża głowa" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1853
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelPróbne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1800 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1853 A "Duża głowa" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (17)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1853 "Duża głowa" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 942 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 3000 EUR. Licytacja odbyła się 1 grudnia 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji Künker - 9 października 2025
SprzedawcaKünker
Data9 października 2025
StanMS66 NGC
Cena
2559 $
Cena w walucie aukcji 2200 EUR
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 listopada 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 listopada 2024
StanSP66 PCGS
Cena
2036 $
Cena w walucie aukcji 1900 EUR
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanMS65 GENI
Cena
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanSP65 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji Künker - 29 września 2023
SprzedawcaKünker
Data29 września 2023
StanMS66 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji Patrick Guillard Collection - 25 kwietnia 2023
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data25 kwietnia 2023
StanSP63 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji cgb.fr - 7 marca 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data7 marca 2023
StanMS67 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji MDC Monaco - 4 czerwca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 czerwca 2022
StanMS63 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji Florange - 12 listopada 2021
SprzedawcaFlorange
Data12 listopada 2021
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanMS66 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji MDC Monaco - 15 listopada 2018
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 listopada 2018
StanSP64 GENI
Cena
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanSP66 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji Monnaies d'Antan - 18 listopada 2017
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data18 listopada 2017
StanSP64 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji MDC Monaco - 2 grudnia 2016
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 grudnia 2016
StanUNC
Cena
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji Numisor - 29 października 2015
SprzedawcaNumisor
Data29 października 2015
StanMS64 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji iNumis - 13 października 2015
SprzedawcaiNumis
Data13 października 2015
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1853 A "Duża głowa" na aukcji Heritage - 24 kwietnia 2014
SprzedawcaHeritage
Data24 kwietnia 2014
StanMS63 NGC
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1853 A "Duża głowa" z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1853 Napoleon III ze znakiem A "Duża głowa" wynosi 1800 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1853 "Duża głowa" z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1853 z literami A "Duża głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1853 i znakiem A "Duża głowa"?

Aby sprzedać 20 centymów 1853 A "Duża głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

