20 centymów 1853 A "Duża głowa" (Francja, Napoleon III)
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga1 g
- Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
- Średnica15 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajFrancja
- OkresNapoleon III
- Nominał20 centymów
- Rok1853
- WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
- MennicaParyż
- CelPróbne
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1853 "Duża głowa" ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 942 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 3000 EUR. Licytacja odbyła się 1 grudnia 2017.
Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1853 A "Duża głowa" z okresu Napoleon III?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1853 Napoleon III ze znakiem A "Duża głowa" wynosi 1800 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1853 "Duża głowa" z literami A?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1853 z literami A "Duża głowa" opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1853 i znakiem A "Duża głowa"?
Aby sprzedać 20 centymów 1853 A "Duża głowa", zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.