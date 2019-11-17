flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1854 A "Typ 1853-1863". Złoto (Francja, Napoleon III)

Odmiana: Złoto

Awers monety - 20 centymów 1854 A "Typ 1853-1863" Złoto - cena złotej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1854 A "Typ 1853-1863" Złoto - cena złotej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Numismatica Genevensis

Specyfikacja

  • MetalZłoto
  • RantGładki

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1854
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelPróbne
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:43000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1854 A "Typ 1853-1863" Złoto - cena złotej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (4)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1854 ze znakiem A. Złoto. Jest to złota moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 316 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 70 000 CHF. Licytacja odbyła się 17 listopada 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Palombo - 17 listopada 2019
SprzedawcaPalombo
Data17 listopada 2019
StanSP66 PCGS
Cena
70760 $
Cena w walucie aukcji 70000 CHF
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Numismatica Genevensis - 3 grudnia 2018
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data3 grudnia 2018
StanSP66 PCGS
Cena
15031 $
Cena w walucie aukcji 15000 CHF
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Stack's - 16 stycznia 2007
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Stack's - 16 stycznia 2007
Z kolekcji Gund III
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2007
StanPROOF
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Sotheby's - 1 lipca 1982
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Sotheby's - 1 lipca 1982
Z kolekcji Brand
SprzedawcaSotheby's
Data1 lipca 1982
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje złota moneta 20 centymów 1854 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena złotej monety 20 centymów 1854 Napoleon III ze znakiem A wynosi 43000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1854 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1854 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1854 i znakiem A?

Aby sprzedać 20 centymów 1854 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

