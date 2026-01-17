flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1867 K "Typ 1867-1868" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1867 K "Typ 1867-1868" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1867 K "Typ 1867-1868" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Auctiones GmbH

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0268 oz) 0,835 g
  • Średnica16 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC90,566

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1867
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:40 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1867 K "Typ 1867-1868" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (7)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1867 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 301 z aukcji Auctiones GmbH której łączna cena osiągnęła 80 CHF. Licytacja odbyła się 18 czerwca 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1867 K na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanXF
Cena
26 $
Cena w walucie aukcji 22 EUR
Francja 20 centymów 1867 K na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU55
Cena
Francja 20 centymów 1867 K na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanVF30 GENI
Cena
11 $
Cena w walucie aukcji 10 EUR
Francja 20 centymów 1867 K na aukcji Coin Cabinet - 28 listopada 2023
SprzedawcaCoin Cabinet
Data28 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1867 K na aukcji Auctiones - 18 czerwca 2017
SprzedawcaAuctiones
Data18 czerwca 2017
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1867 K na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1867 K na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2015
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2015
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1867 K z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1867 Napoleon III ze znakiem K wynosi 40 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1867 z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1867 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1867 i znakiem K?

Aby sprzedać 20 centymów 1867 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

