FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1868 BB "Typ 1867-1868" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1868 BB "Typ 1867-1868" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1868 BB "Typ 1867-1868" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Veilinghuis Eeckhout bvba

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0268 oz) 0,835 g
  • Średnica16 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC200,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1868
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:90 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1868 BB "Typ 1867-1868" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (17)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1868 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 553796 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 520 EUR. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji Aureo & Calicó - 24 kwietnia 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data24 kwietnia 2024
StanXF
Cena
43 $
Cena w walucie aukcji 40 EUR
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji Katz - 31 sierpnia 2023
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2023
StanUNC
Cena
32 $
Cena w walucie aukcji 29 EUR
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji MDC Monaco - 10 czerwca 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data10 czerwca 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji Coins NB - 23 kwietnia 2022
SprzedawcaCoins NB
Data23 kwietnia 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji cgb.fr - 3 grudnia 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data3 grudnia 2019
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji Plata Torres - 20 października 2019
SprzedawcaPlata Torres
Data20 października 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 marca 2019
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data21 marca 2019
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji Coinhouse - 15 grudnia 2018
SprzedawcaCoinhouse
Data15 grudnia 2018
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji Artemide Aste - 2 września 2013
SprzedawcaArtemide Aste
Data2 września 2013
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji iNumis - 4 czerwca 2013
SprzedawcaiNumis
Data4 czerwca 2013
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji cgb.fr - 24 kwietnia 2013
Sprzedawcacgb.fr
Data24 kwietnia 2013
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji iNumis - 11 grudnia 2012
SprzedawcaiNumis
Data11 grudnia 2012
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji Eeckhout - 12 listopada 2011
SprzedawcaEeckhout
Data12 listopada 2011
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji Artemide Aste - 4 lipca 2010
SprzedawcaArtemide Aste
Data4 lipca 2010
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji Heritage - 13 czerwca 2010
SprzedawcaHeritage
Data13 czerwca 2010
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1868 BB na aukcji Aureo & Calicó - 11 marca 2010
SprzedawcaAureo & Calicó
Data11 marca 2010
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1868 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1868 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 90 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1868 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1868 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1868 i znakiem BB?

Aby sprzedać 20 centymów 1868 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
