FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1867 BB "Typ 1867-1868" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1867 BB "Typ 1867-1868" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1867 BB "Typ 1867-1868" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0268 oz) 0,835 g
  • Średnica16 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,114,264

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1867
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:60 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1867 BB "Typ 1867-1868" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (214)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1867 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 125 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 600 EUR. Licytacja odbyła się 20 maja 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji cgb.fr - 13 stycznia 2026
Sprzedawcacgb.fr
Data13 stycznia 2026
StanBrak oceny PCGS
Cena
130 $
Cena w walucie aukcji 111 EUR
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanAU
Cena
18 $
Cena w walucie aukcji 15 EUR
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji Ibrahim's Collectibles - 21 grudnia 2025
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data21 grudnia 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji Nihon - 14 grudnia 2025
SprzedawcaNihon
Data14 grudnia 2025
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji WDA - MiM - 20 listopada 2025
SprzedawcaWDA - MiM
Data20 listopada 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji Russiancoin - 13 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data13 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji GINZA - 11 października 2025
SprzedawcaGINZA
Data11 października 2025
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 września 2025
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data18 września 2025
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji Numismatica Ferrarese - 14 września 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data14 września 2025
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji Stack's - 4 września 2025
SprzedawcaStack's
Data4 września 2025
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji Nomisma Aste - 9 czerwca 2025
SprzedawcaNomisma Aste
Data9 czerwca 2025
StanMS64 CCG
Cena
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji Inasta - 17 kwietnia 2025
SprzedawcaInasta
Data17 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji Palombo - 11 kwietnia 2025
SprzedawcaPalombo
Data11 kwietnia 2025
StanMS66 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji VL Nummus - 5 kwietnia 2025
SprzedawcaVL Nummus
Data5 kwietnia 2025
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji Numismatica Ferrarese - 30 marca 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data30 marca 2025
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji Schulman - 26 marca 2025
SprzedawcaSchulman
Data26 marca 2025
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji Numismatica Raponi - 26 marca 2025
SprzedawcaNumismatica Raponi
Data26 marca 2025
StanUNC
Cena
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji CGMP - 11 lutego 2025
SprzedawcaCGMP
Data11 lutego 2025
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji Emporium Hamburg - 12 grudnia 2024
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data12 grudnia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1867 BB na aukcji Via - 4 listopada 2024
SprzedawcaVia
Data4 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1867 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1867 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 60 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1867 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1867 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1867 i znakiem BB?

Aby sprzedać 20 centymów 1867 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

