flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1868 A "Typ 1867-1868" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1868 A "Typ 1867-1868" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1868 A "Typ 1867-1868" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0268 oz) 0,835 g
  • Średnica16 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC352,510

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1868
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1868 A "Typ 1867-1868" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (6)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1868 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 500 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 450 CHF. Licytacja odbyła się 12 grudnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1868 A na aukcji Katz - 19 listopada 2023
SprzedawcaKatz
Data19 listopada 2023
StanXF
Cena
12 $
Cena w walucie aukcji 11 EUR
Francja 20 centymów 1868 A na aukcji Goldberg - 29 września 2021
SprzedawcaGoldberg
Data29 września 2021
StanUNC
Cena
90 $
Cena w walucie aukcji 90 USD
Francja 20 centymów 1868 A na aukcji Palombo - 12 grudnia 2020
SprzedawcaPalombo
Data12 grudnia 2020
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1868 A na aukcji Katz - 23 września 2018
SprzedawcaKatz
Data23 września 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1868 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1868 A na aukcji Heritage Eur - 24 maja 2014
SprzedawcaHeritage Eur
Data24 maja 2014
StanAU
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1868 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1868 Napoleon III ze znakiem A wynosi 150 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1868 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1868 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1868 i znakiem A?

Aby sprzedać 20 centymów 1868 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

