20 centymów 1867 A "Typ 1867-1868" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1867 A "Typ 1867-1868" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1867 A "Typ 1867-1868" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: AURORA

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0268 oz) 0,835 g
  • Średnica16 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC5,611,381

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1867
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1867 A "Typ 1867-1868" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (54)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1867 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 70614 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 480 USD. Licytacja odbyła się 12 października 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Istra Numizmatika - 17 stycznia 2026
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data17 stycznia 2026
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanAU
Cena
12 $
Cena w walucie aukcji 10 EUR
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Numismatica Ferrarese - 14 września 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data14 września 2025
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji AURORA - 31 lipca 2025
SprzedawcaAURORA
Data31 lipca 2025
StanAU
Cena
49 $
Cena w walucie aukcji 4000 RUB
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Coins NB - 26 kwietnia 2025
SprzedawcaCoins NB
Data26 kwietnia 2025
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Numismatica Ferrarese - 30 marca 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data30 marca 2025
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Pruvost - 22 lutego 2025
SprzedawcaPruvost
Data22 lutego 2025
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Istra Numizmatika - 16 lutego 2025
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data16 lutego 2025
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Russiancoin - 23 stycznia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data23 stycznia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Katz - 14 stycznia 2025
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2025
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Istra Numizmatika - 10 listopada 2024
SprzedawcaIstra Numizmatika
Data10 listopada 2024
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Russiancoin - 3 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data3 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Coins NB - 10 sierpnia 2024
SprzedawcaCoins NB
Data10 sierpnia 2024
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Savoca Numismatik - 27 lipca 2024
SprzedawcaSavoca Numismatik
Data27 lipca 2024
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Pesek Auctions - 8 maja 2024
SprzedawcaPesek Auctions
Data8 maja 2024
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Katz - 10 marca 2024
SprzedawcaKatz
Data10 marca 2024
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Aureo & Calicó - 14 lutego 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data14 lutego 2024
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Katz - 11 lutego 2024
SprzedawcaKatz
Data11 lutego 2024
StanUNC
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji cgb.fr - 23 stycznia 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data23 stycznia 2024
StanBrak oceny PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1867 A na aukcji Coins NB - 16 grudnia 2023
SprzedawcaCoins NB
Data16 grudnia 2023
StanXF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1867 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1867 Napoleon III ze znakiem A wynosi 20 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1867 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1867 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1867 i znakiem A?

Aby sprzedać 20 centymów 1867 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

