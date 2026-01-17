flag
20 centymów 1866 K "Typ 1864-1866" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1866 K "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1866 K "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Inasta Spa

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0268 oz) 0,835 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC412,859

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1866
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:15 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1866 K "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (9)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1866 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 351911 z aukcji Warszawskie Centrum Numizmatyczne której łączna cena osiągnęła 165 PLN. Licytacja odbyła się 8 września 2022.

Stan
Francja 20 centymów 1866 K na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanXF
Cena
11 $
Cena w walucie aukcji 9 EUR
Francja 20 centymów 1866 K na aukcji Inasta - 8 lutego 2024
SprzedawcaInasta
Data8 lutego 2024
StanVF
Cena
27 $
Cena w walucie aukcji 25 EUR
Francja 20 centymów 1866 K na aukcji WCN - 8 września 2022
SprzedawcaWCN
Data8 września 2022
StanUNC
Cena
Francja 20 centymów 1866 K na aukcji CNG - 20 lipca 2022
SprzedawcaCNG
Data20 lipca 2022
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1866 K na aukcji Rio de la Plata - 19 marca 2022
SprzedawcaRio de la Plata
Data19 marca 2022
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1866 K na aukcji CNG - 1 grudnia 2021
SprzedawcaCNG
Data1 grudnia 2021
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1866 K na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1866 K na aukcji Aste - 1 czerwca 2019
SprzedawcaAste
Data1 czerwca 2019
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1866 K na aukcji Cayón - 26 lutego 2010
SprzedawcaCayón
Data26 lutego 2010
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1866 K z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1866 Napoleon III ze znakiem K wynosi 15 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1866 z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1866 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1866 i znakiem K?

Aby sprzedać 20 centymów 1866 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
