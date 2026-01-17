20 centymów 1864 K "Typ 1864-1866" (Francja, Napoleon III)
Zdjęcie: Olivier Goujon Numismatique
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,835)
- Waga1 g
- Czystego srebra (0,0268 oz) 0,835 g
- Średnica15 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC58,360
Opis
- KrajFrancja
- OkresNapoleon III
- Nominał20 centymów
- Rok1864
- WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
- MennicaBordeaux
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1864 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 228 z aukcji Olivier Goujon Numismatique której łączna cena osiągnęła 294 EUR. Licytacja odbyła się 21 maja 2019.
Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1864 K z okresu Napoleon III?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1864 Napoleon III ze znakiem K wynosi 180 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1864 z literami K?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1864 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1864 i znakiem K?
Aby sprzedać 20 centymów 1864 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.