FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1864 K "Typ 1864-1866" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1864 K "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1864 K "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Olivier Goujon Numismatique

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0268 oz) 0,835 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC58,360

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1864
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:180 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1864 K "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (7)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1864 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 228 z aukcji Olivier Goujon Numismatique której łączna cena osiągnęła 294 EUR. Licytacja odbyła się 21 maja 2019.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1864 K na aukcji Olivier Goujon - 21 maja 2019
SprzedawcaOlivier Goujon
Data21 maja 2019
StanXF
Cena
328 $
Cena w walucie aukcji 294 EUR
Francja 20 centymów 1864 K na aukcji Aureo & Calicó - 14 grudnia 2016
SprzedawcaAureo & Calicó
Data14 grudnia 2016
StanVF
Cena
101 $
Cena w walucie aukcji 95 EUR
Francja 20 centymów 1864 K na aukcji Jesús Vico - 2 czerwca 2016
SprzedawcaJesús Vico
Data2 czerwca 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 20 centymów 1864 K na aukcji Aureo & Calicó - 25 maja 2016
SprzedawcaAureo & Calicó
Data25 maja 2016
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1864 K na aukcji Aureo & Calicó - 16 grudnia 2015
SprzedawcaAureo & Calicó
Data16 grudnia 2015
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1864 K na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanAU53 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 20 centymów 1864 K na aukcji Monnaies d'Antan - 17 maja 2013
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data17 maja 2013
StanVF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1864 K z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1864 Napoleon III ze znakiem K wynosi 180 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1864 z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1864 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1864 i znakiem K?

Aby sprzedać 20 centymów 1864 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
