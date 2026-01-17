flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1866 BB "Typ 1864-1866" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1866 BB "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1866 BB "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Monnaies d'Antan

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0268 oz) 0,835 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC843,156

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1866
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:20 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1866 BB "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (8)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1866 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1649 z aukcji Monnaies d'Antan której łączna cena osiągnęła 100 EUR. Licytacja odbyła się 18 maja 2019.

Stan
Francja 20 centymów 1866 BB na aukcji Numismática Leilões - 26 czerwca 2025
SprzedawcaNumismática Leilões
Data26 czerwca 2025
StanVF
Cena
6 $
Cena w walucie aukcji 5 EUR
Francja 20 centymów 1866 BB na aukcji Numismática Leilões - 30 listopada 2023
SprzedawcaNumismática Leilões
Data30 listopada 2023
StanVF
Cena
5 $
Cena w walucie aukcji 5 EUR
Francja 20 centymów 1866 BB na aukcji Numismática Leilões - 24 stycznia 2023
SprzedawcaNumismática Leilões
Data24 stycznia 2023
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1866 BB na aukcji Pruvost - 25 września 2022
SprzedawcaPruvost
Data25 września 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1866 BB na aukcji Monedalia.es - 30 listopada 2021
SprzedawcaMonedalia.es
Data30 listopada 2021
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1866 BB na aukcji Inasta - 2 lipca 2020
SprzedawcaInasta
Data2 lipca 2020
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1866 BB na aukcji Aste - 28 marca 2019
Francja 20 centymów 1866 BB na aukcji Aste - 28 marca 2019
SprzedawcaAste
Data28 marca 2019
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1866 BB na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2015
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2015
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1866 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1866 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 20 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1866 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1866 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1866 i znakiem BB?

Aby sprzedać 20 centymów 1866 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1866 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 20 centymówAukcje numizmatyczne