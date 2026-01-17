flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1864 BB "Typ 1864-1866" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1864 BB "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1864 BB "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0268 oz) 0,835 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC112,372

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1864
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:110 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1864 BB "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (3)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1864 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 191 z aukcji WAG online Auktionen oHG której łączna cena osiągnęła 180 EUR. Licytacja odbyła się 7 października 2018.

Stan
Francja 20 centymów 1864 BB na aukcji Rio de la Plata - 13 grudnia 2024
SprzedawcaRio de la Plata
Data13 grudnia 2024
StanVF
Cena
14 $
Cena w walucie aukcji 14 USD
Francja 20 centymów 1864 BB na aukcji WAG - 7 października 2018
SprzedawcaWAG
Data7 października 2018
StanXF
Cena
207 $
Cena w walucie aukcji 180 EUR
Francja 20 centymów 1864 BB na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1864 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1864 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 110 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1864 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1864 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1864 i znakiem BB?

Aby sprzedać 20 centymów 1864 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
