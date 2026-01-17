flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1866 A "Typ 1864-1866" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1866 A "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1866 A "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0268 oz) 0,835 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,459,920

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1866
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:55 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1866 A "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (18)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1866 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 567 z aukcji Editions V. GADOURY której łączna cena osiągnęła 100 EUR. Licytacja odbyła się 2 grudnia 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanXF
Cena
19 $
Cena w walucie aukcji 16 EUR
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanXF
Cena
7 $
Cena w walucie aukcji 6 EUR
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji Russiancoin - 13 listopada 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data13 listopada 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji Katz - 17 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data17 sierpnia 2025
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji Russiancoin - 3 października 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data3 października 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji Teutoburger - 16 września 2024
SprzedawcaTeutoburger
Data16 września 2024
StanMS63 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji Russiancoin - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaRussiancoin
Data8 sierpnia 2024
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji Stack's - 18 maja 2023
SprzedawcaStack's
Data18 maja 2023
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji Russiancoin - 15 października 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data15 października 2020
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji Russiancoin - 30 kwietnia 2020
SprzedawcaRussiancoin
Data30 kwietnia 2020
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji iNumis - 24 listopada 2019
SprzedawcaiNumis
Data24 listopada 2019
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji Russiancoin - 31 października 2019
SprzedawcaRussiancoin
Data31 października 2019
StanBrak oceny
Cena
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji V. GADOURY - 2 grudnia 2017
SprzedawcaV. GADOURY
Data2 grudnia 2017
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji iNumis - 13 października 2015
SprzedawcaiNumis
Data13 października 2015
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji Chaponnière - 7 września 2014
SprzedawcaChaponnière
Data7 września 2014
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji Goldberg - 28 stycznia 2014
SprzedawcaGoldberg
Data28 stycznia 2014
StanMS64 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1866 A na aukcji Eeckhout - 12 listopada 2011
SprzedawcaEeckhout
Data12 listopada 2011
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1866 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1866 Napoleon III ze znakiem A wynosi 55 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1866 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1866 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1866 i znakiem A?

Aby sprzedać 20 centymów 1866 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

