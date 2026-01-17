flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1864 A "Typ 1864-1866" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1864 A "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1864 A "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,835)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0268 oz) 0,835 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC268,255

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1864
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:200 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1864 A "Typ 1864-1866" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (23)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1864 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 639 z aukcji Burgan Numismatique - Maison Florange której łączna cena osiągnęła 460 EUR. Licytacja odbyła się 12 listopada 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji Pruvost - 22 lutego 2025
SprzedawcaPruvost
Data22 lutego 2025
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji Stack's - 31 października 2024
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanMS63 PCGS
Cena
40 $
Cena w walucie aukcji 40 USD
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji cgb.fr - 9 lipca 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data9 lipca 2024
StanBrak oceny NGC
Cena
227 $
Cena w walucie aukcji 210 EUR
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji WAG - 11 lutego 2024
SprzedawcaWAG
Data11 lutego 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanMS67 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji Palombo - 28 stycznia 2023
SprzedawcaPalombo
Data28 stycznia 2023
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji Pruvost - 25 września 2022
SprzedawcaPruvost
Data25 września 2022
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji cgb.fr - 26 kwietnia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data26 kwietnia 2022
StanMS62
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji Auctiones - 20 marca 2022
SprzedawcaAuctiones
Data20 marca 2022
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji Florange - 12 listopada 2021
SprzedawcaFlorange
Data12 listopada 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji Palombo - 12 grudnia 2020
SprzedawcaPalombo
Data12 grudnia 2020
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji MDC Monaco - 15 listopada 2018
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 listopada 2018
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji Heritage - 17 stycznia 2018
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji Heritage - 17 stycznia 2018
SprzedawcaHeritage
Data17 stycznia 2018
StanMS67 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji MDC Monaco - 20 maja 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data20 maja 2017
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji Baldwin's of St. James's - 21 września 2015
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data21 września 2015
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji CNG - 2 sierpnia 2014
SprzedawcaCNG
Data2 sierpnia 2014
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji Creusy Numismatique - 22 kwietnia 2014
SprzedawcaCreusy Numismatique
Data22 kwietnia 2014
StanF
Cena
Francja 20 centymów 1864 A na aukcji Baldwin's of St. James's - 23 września 2013
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data23 września 2013
StanMS65 PCGS
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1864 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1864 Napoleon III ze znakiem A wynosi 200 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1864 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1864 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1864 i znakiem A?

Aby sprzedać 20 centymów 1864 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

