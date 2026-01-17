flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1856 D "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1856 D "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1856 D "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Numis.be - Eeckhout Joselito

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC395,702

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1856
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaLyon
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:130 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1856 D "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (3)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1856 ze znakiem D. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 859656 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 185 EUR. Licytacja odbyła się 24 października 2023.

Stan
Stan (slab)
Francja 20 centymów 1856 D na aukcji cgb.fr - 24 października 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data24 października 2023
StanMS60
Cena
197 $
Cena w walucie aukcji 185 EUR
Francja 20 centymów 1856 D na aukcji Teutoburger - 24 lutego 2018
SprzedawcaTeutoburger
Data24 lutego 2018
StanXF
Cena
123 $
Cena w walucie aukcji 100 EUR
Francja 20 centymów 1856 D na aukcji Numis.be - 24 listopada 2012
SprzedawcaNumis.be
Data24 listopada 2012
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1856 D z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1856 Napoleon III ze znakiem D wynosi 130 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1856 z literami D?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1856 z literami D opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1856 i znakiem D?

Aby sprzedać 20 centymów 1856 D, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

