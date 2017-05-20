flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1863 BB "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1863 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1863 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC397,985

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1863
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:290 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1863 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (14)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1863 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1392 z aukcji Monnaies d'Antan której łączna cena osiągnęła 800 EUR. Licytacja odbyła się 20 maja 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1863 BB na aukcji Künker - 7 marca 2025
SprzedawcaKünker
Data7 marca 2025
StanXF
Cena
334 $
Cena w walucie aukcji 310 EUR
Francja 20 centymów 1863 BB na aukcji cgb.fr - 14 stycznia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data14 stycznia 2025
StanVF
Cena
154 $
Cena w walucie aukcji 150 EUR
Francja 20 centymów 1863 BB na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanVF20
Cena
Francja 20 centymów 1863 BB na aukcji Jean ELSEN - 18 marca 2023
SprzedawcaJean ELSEN
Data18 marca 2023
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1863 BB na aukcji cgb.fr - 28 lipca 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data28 lipca 2020
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1863 BB na aukcji Künker - 19 marca 2020
SprzedawcaKünker
Data19 marca 2020
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1863 BB na aukcji Monnaies d'Antan - 19 maja 2018
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data19 maja 2018
StanF
Cena
Francja 20 centymów 1863 BB na aukcji Palombo - 22 października 2017
SprzedawcaPalombo
Data22 października 2017
StanF15 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1863 BB na aukcji Monnaies d'Antan - 21 maja 2017
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data21 maja 2017
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1863 BB na aukcji Gorny & Mosch - 9 października 2015
SprzedawcaGorny & Mosch
Data9 października 2015
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1863 BB na aukcji iNumis - 18 marca 2014
SprzedawcaiNumis
Data18 marca 2014
StanF
Cena
Francja 20 centymów 1863 BB na aukcji cgb.fr - 24 kwietnia 2013
Sprzedawcacgb.fr
Data24 kwietnia 2013
StanF
Cena
Francja 20 centymów 1863 BB na aukcji cgb.fr - 21 czerwca 2012
Sprzedawcacgb.fr
Data21 czerwca 2012
StanF
Cena
Francja 20 centymów 1863 BB na aukcji Gorny & Mosch - 7 marca 2006
SprzedawcaGorny & Mosch
Data7 marca 2006
StanXF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1863 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1863 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 290 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1863 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1863 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1863 i znakiem BB?

Aby sprzedać 20 centymów 1863 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
