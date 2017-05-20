20 centymów 1863 BB "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)
Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga1 g
- Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
- Średnica15 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC397,985
Opis
- KrajFrancja
- OkresNapoleon III
- Nominał20 centymów
- Rok1863
- WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
- MennicaStrasburg
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1863 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1392 z aukcji Monnaies d'Antan której łączna cena osiągnęła 800 EUR. Licytacja odbyła się 20 maja 2017.
Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1863 BB z okresu Napoleon III?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1863 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 290 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1863 z literami BB?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1863 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1863 i znakiem BB?
Aby sprzedać 20 centymów 1863 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.