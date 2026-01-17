flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1860 BB "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1860 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1860 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC2,986,177

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1860
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:100 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1860 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (30)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1860 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 566 z aukcji Editions V. GADOURY której łączna cena osiągnęła 450 EUR. Licytacja odbyła się 2 grudnia 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Antivm Numismatica - 9 listopada 2025
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data9 listopada 2025
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Numismatica Ferrarese - 30 marca 2025
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data30 marca 2025
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji MDC Monaco - 15 marca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 marca 2025
StanAU
Cena
76 $
Cena w walucie aukcji 70 EUR
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanAU
Cena
32 $
Cena w walucie aukcji 30 EUR
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Antivm Numismatica - 29 grudnia 2023
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data29 grudnia 2023
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Antivm Numismatica - 29 grudnia 2023
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data29 grudnia 2023
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Inasta - 15 listopada 2023
SprzedawcaInasta
Data15 listopada 2023
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji MDC Monaco - 10 czerwca 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data10 czerwca 2023
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Numismatica Ferrarese - 24 września 2022
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data24 września 2022
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Inasta - 25 czerwca 2022
SprzedawcaInasta
Data25 czerwca 2022
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Inasta - 1 marca 2022
SprzedawcaInasta
Data1 marca 2022
StanUNC
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Numismatica Ferrarese - 20 lutego 2022
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data20 lutego 2022
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Numismatica Ferrarese - 24 października 2021
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data24 października 2021
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Nomisma - 23 lipca 2021
SprzedawcaNomisma
Data23 lipca 2021
StanUNC
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Numismatica Ferrarese - 9 maja 2021
SprzedawcaNumismatica Ferrarese
Data9 maja 2021
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Inasta - 27 kwietnia 2021
SprzedawcaInasta
Data27 kwietnia 2021
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Coinhouse - 28 marca 2021
SprzedawcaCoinhouse
Data28 marca 2021
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Heritage Eur - 20 listopada 2020
SprzedawcaHeritage Eur
Data20 listopada 2020
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Inasta - 6 listopada 2020
SprzedawcaInasta
Data6 listopada 2020
StanUNC
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Nomisma - 4 czerwca 2020
SprzedawcaNomisma
Data4 czerwca 2020
StanUNC
Cena
Francja 20 centymów 1860 BB na aukcji Inasta - 15 maja 2020
SprzedawcaInasta
Data15 maja 2020
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1860 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1860 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 100 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1860 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1860 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1860 i znakiem BB?

Aby sprzedać 20 centymów 1860 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
