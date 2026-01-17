flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1856 BB "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1856 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1856 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Heritage Auctions

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC13,342

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1856
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1700 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1856 BB "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (5)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1856 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 51 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 3000 EUR. Licytacja odbyła się 20 maja 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1856 BB na aukcji MDC Monaco - 28 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data28 czerwca 2025
StanAU58 PCGS
Cena
820 $
Cena w walucie aukcji 700 EUR
Francja 20 centymów 1856 BB na aukcji Heritage - 29 kwietnia 2019
Francja 20 centymów 1856 BB na aukcji Heritage - 29 kwietnia 2019
SprzedawcaHeritage
Data29 kwietnia 2019
StanMS63 NGC
Cena
1320 $
Cena w walucie aukcji 1320 USD
Francja 20 centymów 1856 BB na aukcji Heritage Eur - 17 listopada 2018
SprzedawcaHeritage Eur
Data17 listopada 2018
StanAU58 GENI
Cena
Francja 20 centymów 1856 BB na aukcji MDC Monaco - 20 maja 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data20 maja 2017
StanAU58 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1856 BB na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU58 PCGS
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1856 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1856 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 1700 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1856 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1856 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1856 i znakiem BB?

Aby sprzedać 20 centymów 1856 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

