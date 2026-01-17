flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1862 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1862 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1862 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC53,926

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1862
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:380 USD
Średnia cena (PROOF):890 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1862 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (20)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1862 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 652 z aukcji iNumis której łączna cena osiągnęła 1053 EUR. Licytacja odbyła się 7 czerwca 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 lipca 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 lipca 2025
StanVF25
Cena
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU50
Cena
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 września 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 września 2024
StanVF20
Cena
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji MDC Monaco - 4 maja 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 maja 2024
StanPF65 NGC
Cena
1023 $
Cena w walucie aukcji 950 EUR
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji MDC Monaco - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 kwietnia 2023
StanPF65 NGC
Cena
777 $
Cena w walucie aukcji 700 EUR
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji cgb.fr - 7 marca 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data7 marca 2023
StanBrak oceny PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji cgb.fr - 28 kwietnia 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data28 kwietnia 2020
StanAU53
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji cgb.fr - 4 czerwca 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data4 czerwca 2019
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji iNumis - 7 marca 2017
SprzedawcaiNumis
Data7 marca 2017
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji Gorny & Mosch - 9 października 2015
SprzedawcaGorny & Mosch
Data9 października 2015
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji iNumis - 10 marca 2015
SprzedawcaiNumis
Data10 marca 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji Rauch - 18 czerwca 2014
SprzedawcaRauch
Data18 czerwca 2014
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji iNumis - 18 marca 2014
SprzedawcaiNumis
Data18 marca 2014
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji Grün - 15 listopada 2013
SprzedawcaGrün
Data15 listopada 2013
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji iNumis - 4 czerwca 2013
SprzedawcaiNumis
Data4 czerwca 2013
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji Heritage Eur - 18 maja 2013
SprzedawcaHeritage Eur
Data18 maja 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji iNumis - 11 grudnia 2012
SprzedawcaiNumis
Data11 grudnia 2012
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji Monnaies d'Antan - 11 maja 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data11 maja 2012
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1862 A na aukcji iNumis - 25 marca 2011
SprzedawcaiNumis
Data25 marca 2011
StanF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1862 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1862 Napoleon III ze znakiem A wynosi 380 USD dla emisji obiegowej oraz 890 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1862 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1862 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1862 i znakiem A?

Aby sprzedać 20 centymów 1862 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
