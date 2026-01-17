flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1860 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1860 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1860 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC6,536,391

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1860
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:95 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1860 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (94)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1860 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 721 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 400 EUR. Licytacja odbyła się 15 listopada 2018.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanMS62 NGC
Cena
64 $
Cena w walucie aukcji 55 EUR
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
64 $
Cena w walucie aukcji 55 EUR
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji MDC Monaco - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data31 sierpnia 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji Katz - 31 sierpnia 2025
SprzedawcaKatz
Data31 sierpnia 2025
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji Antivm Numismatica - 23 sierpnia 2025
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data23 sierpnia 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji Stephen Album - 11 sierpnia 2025
SprzedawcaStephen Album
Data11 sierpnia 2025
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji Antivm Numismatica - 14 czerwca 2025
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data14 czerwca 2025
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji Katz - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaKatz
Data13 kwietnia 2025
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji Katz - 13 kwietnia 2025
SprzedawcaKatz
Data13 kwietnia 2025
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji Coins NB - 5 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data5 października 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji Bruun Rasmussen - 29 września 2024
SprzedawcaBruun Rasmussen
Data29 września 2024
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji Katz - 29 września 2024
SprzedawcaKatz
Data29 września 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanMS60 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji Teutoburger - 16 września 2024
SprzedawcaTeutoburger
Data16 września 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji Stephen Album - 23 lipca 2024
SprzedawcaStephen Album
Data23 lipca 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji WAG - 16 czerwca 2024
SprzedawcaWAG
Data16 czerwca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanAU50
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanMS62 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1860 A na aukcji MDC Monaco - 9 marca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 marca 2024
StanMS66 PCGS
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1860 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1860 Napoleon III ze znakiem A wynosi 95 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1860 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1860 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1860 i znakiem A?

Aby sprzedać 20 centymów 1860 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1860 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 20 centymówAukcje numizmatyczne