FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1859 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1859 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1859 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,619,689

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1859
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:60 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1859 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1859 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 313 z aukcji WAG online Auktionen oHG której łączna cena osiągnęła 525 EUR. Licytacja odbyła się 5 września 2021.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji WCN - 9 października 2025
SprzedawcaWCN
Data9 października 2025
StanAU
Cena
21 $
Cena w walucie aukcji 75 PLN
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Münzen Gut-Lynt - 30 marca 2025
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
22 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Katz - 19 listopada 2023
SprzedawcaKatz
Data19 listopada 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Künker - 11 maja 2022
SprzedawcaKünker
Data11 maja 2022
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Tauler & Fau - 16 marca 2021
SprzedawcaTauler & Fau
Data16 marca 2021
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Palombo - 12 grudnia 2020
SprzedawcaPalombo
Data12 grudnia 2020
StanMS66 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Tauler & Fau - 10 września 2019
SprzedawcaTauler & Fau
Data10 września 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Tauler & Fau - 10 września 2019
SprzedawcaTauler & Fau
Data10 września 2019
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Heritage - 24 marca 2019
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Heritage - 24 marca 2019
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2019
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Heritage - 24 marca 2019
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Heritage - 24 marca 2019
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2019
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Heritage - 24 marca 2019
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Heritage - 24 marca 2019
SprzedawcaHeritage
Data24 marca 2019
StanMS65 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Aurora Numismatica - 11 kwietnia 2017
SprzedawcaAurora Numismatica
Data11 kwietnia 2017
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji iNumis - 11 października 2016
SprzedawcaiNumis
Data11 października 2016
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji iNumis - 22 października 2013
SprzedawcaiNumis
Data22 października 2013
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Monnaies d'Antan - 11 maja 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data11 maja 2012
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Goldberg - 3 lutego 2011
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Goldberg - 3 lutego 2011
SprzedawcaGoldberg
Data3 lutego 2011
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Cayón - 26 lutego 2010
SprzedawcaCayón
Data26 lutego 2010
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Goldberg - 13 lutego 2008
Francja 20 centymów 1859 A na aukcji Goldberg - 13 lutego 2008
SprzedawcaGoldberg
Data13 lutego 2008
StanMS66 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1859 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1859 Napoleon III ze znakiem A wynosi 60 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1859 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1859 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1859 i znakiem A?

Aby sprzedać 20 centymów 1859 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

