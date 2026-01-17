flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1858 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1858 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1858 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC704,356

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1858
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:320 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1858 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (26)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1858 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 709601 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 1250 EUR. Licytacja odbyła się 6 czerwca 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 5 kwietnia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data5 kwietnia 2025
StanMS60
Cena
263 $
Cena w walucie aukcji 240 EUR
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji cgb.fr - 14 stycznia 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data14 stycznia 2025
StanAU
Cena
123 $
Cena w walucie aukcji 120 EUR
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji MDC Monaco - 30 listopada 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data30 listopada 2024
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji cgb.fr - 29 października 2024
Sprzedawcacgb.fr
Data29 października 2024
StanXF45
Cena
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanXF40
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji cgb.fr - 6 czerwca 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data6 czerwca 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji Coins NB - 11 marca 2023
SprzedawcaCoins NB
Data11 marca 2023
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 30 września 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data30 września 2022
StanMS60
Cena
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji cgb.fr - 26 października 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data26 października 2021
StanXF45
Cena
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji GMA Numismatica Napoli srl - 18 września 2021
SprzedawcaGMA Numismatica Napoli srl
Data18 września 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji cgb.fr - 8 grudnia 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data8 grudnia 2020
StanAU55 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji MDC Monaco - 14 listopada 2019
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 listopada 2019
StanMS65 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji cgb.fr - 5 marca 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data5 marca 2019
StanMS61
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji cgb.fr - 5 marca 2019
Sprzedawcacgb.fr
Data5 marca 2019
StanAU55
Cena
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji MDC Monaco - 15 listopada 2018
SprzedawcaMDC Monaco
Data15 listopada 2018
StanUNC
Cena
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji WAG - 6 maja 2018
SprzedawcaWAG
Data6 maja 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji MDC Monaco - 20 maja 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data20 maja 2017
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 20 centymów 1858 A na aukcji iNumis - 10 marca 2015
SprzedawcaiNumis
Data10 marca 2015
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1858 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1858 Napoleon III ze znakiem A wynosi 320 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1858 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1858 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1858 i znakiem A?

Aby sprzedać 20 centymów 1858 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1858 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 20 centymówAukcje numizmatyczne