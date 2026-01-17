flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1857 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1857 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1857 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Gorny & Mosch

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC840,139

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1857
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:340 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1857 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (18)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1857 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 617679 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 500 EUR. Licytacja odbyła się 8 grudnia 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji BAC - 16 grudnia 2025
SprzedawcaBAC
Data16 grudnia 2025
StanF
Cena
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji BAC - 26 sierpnia 2025
SprzedawcaBAC
Data26 sierpnia 2025
StanF
Cena
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji BAC - 22 kwietnia 2025
SprzedawcaBAC
Data22 kwietnia 2025
StanF
Cena
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS66 PCGS
Cena
539 $
Cena w walucie aukcji 500 EUR
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji BAC - 14 grudnia 2022
SprzedawcaBAC
Data14 grudnia 2022
StanF
Cena
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji BAC - 6 lipca 2022
SprzedawcaBAC
Data6 lipca 2022
StanF
Cena
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji cgb.fr - 26 kwietnia 2022
Sprzedawcacgb.fr
Data26 kwietnia 2022
StanMS63
Cena
314 $
Cena w walucie aukcji 293 EUR
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji BAC - 2 marca 2022
SprzedawcaBAC
Data2 marca 2022
StanF
Cena
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji WAG - 5 września 2021
SprzedawcaWAG
Data5 września 2021
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji cgb.fr - 8 grudnia 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data8 grudnia 2020
StanMS63
Cena
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji Aureo & Calicó - 2 lipca 2020
SprzedawcaAureo & Calicó
Data2 lipca 2020
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji cgb.fr - 16 czerwca 2020
Sprzedawcacgb.fr
Data16 czerwca 2020
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji Rauch - 24 marca 2017
SprzedawcaRauch
Data24 marca 2017
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji Gorny & Mosch - 9 października 2015
SprzedawcaGorny & Mosch
Data9 października 2015
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji iNumis - 14 października 2014
SprzedawcaiNumis
Data14 października 2014
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji Grün - 15 listopada 2013
SprzedawcaGrün
Data15 listopada 2013
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji Monnaies d'Antan - 23 listopada 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 listopada 2012
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1857 A na aukcji iNumis - 23 marca 2012
SprzedawcaiNumis
Data23 marca 2012
StanMS64 PCGS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1857 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1857 Napoleon III ze znakiem A wynosi 340 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1857 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1857 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1857 i znakiem A?

Aby sprzedać 20 centymów 1857 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

