FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1856 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1856 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1856 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC603,156

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1856
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:210 USD
Średnia cena (PROOF):2400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1856 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (15)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1856 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 777 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 8000 CHF. Licytacja odbyła się 22 października 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1856 A na aukcji Via - 22 czerwca 2025
SprzedawcaVia
Data22 czerwca 2025
StanXF
Cena
58 $
Cena w walucie aukcji 50 EUR
Francja 20 centymów 1856 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanSP64 PCGS
Cena
688 $
Cena w walucie aukcji 650 EUR
Francja 20 centymów 1856 A na aukcji NumisCorner - 15 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data15 czerwca 2024
StanSP63 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1856 A na aukcji Via - 26 marca 2021
SprzedawcaVia
Data26 marca 2021
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1856 A na aukcji Via - 1 lipca 2020
SprzedawcaVia
Data1 lipca 2020
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1856 A na aukcji Tauler & Fau - 10 września 2019
SprzedawcaTauler & Fau
Data10 września 2019
StanF
Cena
Francja 20 centymów 1856 A na aukcji Monnaies d'Antan - 21 maja 2017
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data21 maja 2017
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1856 A na aukcji Palombo - 22 października 2016
SprzedawcaPalombo
Data22 października 2016
StanPF66 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1856 A na aukcji iNumis - 11 października 2016
SprzedawcaiNumis
Data11 października 2016
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1856 A na aukcji Stack's - 14 stycznia 2015
SprzedawcaStack's
Data14 stycznia 2015
StanPF66 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1856 A na aukcji iNumis - 18 marca 2014
SprzedawcaiNumis
Data18 marca 2014
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1856 A na aukcji Stack's - 14 stycznia 2014
SprzedawcaStack's
Data14 stycznia 2014
StanPF66 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1856 A na aukcji Heritage - 11 września 2012
SprzedawcaHeritage
Data11 września 2012
StanPF66 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1856 A na aukcji Eeckhout - 12 listopada 2011
SprzedawcaEeckhout
Data12 listopada 2011
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1856 A na aukcji Heritage - 9 maja 2010
SprzedawcaHeritage
Data9 maja 2010
StanMS64 PCGS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1856 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1856 Napoleon III ze znakiem A wynosi 210 USD dla emisji obiegowej oraz 2400 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1856 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1856 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1856 i znakiem A?

Aby sprzedać 20 centymów 1856 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
