FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1855 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1855 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1855 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Monnaies d'Antan

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC362,245

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1855
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:140 USD
Średnia cena (PROOF):1300 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1855 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (23)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1855 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31352 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 1500 USD. Licytacja odbyła się 17 stycznia 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji Frühwald - 10 stycznia 2026
SprzedawcaFrühwald
Data10 stycznia 2026
StanXF
Cena
17 $
Cena w walucie aukcji 15 EUR
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 8 stycznia 2026
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data8 stycznia 2026
StanAU55
Cena
199 $
Cena w walucie aukcji 170 EUR
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 19 listopada 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data19 listopada 2025
StanXF45
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji Künker - 19 września 2025
SprzedawcaKünker
Data19 września 2025
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 5 kwietnia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data5 kwietnia 2025
StanXF45
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji Stack's - 17 stycznia 2025
SprzedawcaStack's
Data17 stycznia 2025
StanPF65 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 3 czerwca 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data3 czerwca 2024
StanXF45
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji Heritage - 26 października 2023
SprzedawcaHeritage
Data26 października 2023
StanMS63 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji MDC Monaco - 11 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data11 października 2023
StanPF65 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji cgb.fr - 5 września 2023
Sprzedawcacgb.fr
Data5 września 2023
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji MDC Monaco - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 kwietnia 2023
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji cgb.fr - 27 kwietnia 2021
Sprzedawcacgb.fr
Data27 kwietnia 2021
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji V. GADOURY - 3 kwietnia 2020
SprzedawcaV. GADOURY
Data3 kwietnia 2020
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji V. GADOURY - 2 grudnia 2017
SprzedawcaV. GADOURY
Data2 grudnia 2017
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji Monnaies d'Antan - 21 maja 2017
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data21 maja 2017
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji iNumis - 8 marca 2016
SprzedawcaiNumis
Data8 marca 2016
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji Monnaies d'Antan - 22 listopada 2015
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data22 listopada 2015
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji iNumis - 13 października 2015
SprzedawcaiNumis
Data13 października 2015
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji iNumis - 10 marca 2015
SprzedawcaiNumis
Data10 marca 2015
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1855 A na aukcji iNumis - 18 marca 2014
SprzedawcaiNumis
Data18 marca 2014
StanAU
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1855 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1855 Napoleon III ze znakiem A wynosi 140 USD dla emisji obiegowej oraz 1300 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1855 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1855 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1855 i znakiem A?

Aby sprzedać 20 centymów 1855 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

