20 centymów 1855 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)
Zdjęcie: Monnaies d'Antan
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga1 g
- Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
- Średnica15 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC362,245
Opis
- KrajFrancja
- OkresNapoleon III
- Nominał20 centymów
- Rok1855
- WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
- MennicaParyż
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1855 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 31352 z aukcji Stack's Bowers której łączna cena osiągnęła 1500 USD. Licytacja odbyła się 17 stycznia 2025.
Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1855 A z okresu Napoleon III?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1855 Napoleon III ze znakiem A wynosi 140 USD dla emisji obiegowej oraz 1300 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1855 z literami A?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1855 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1855 i znakiem A?
Aby sprzedać 20 centymów 1855 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.