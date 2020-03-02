flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

20 centymów 1854 A "Typ 1853-1863" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 20 centymów 1854 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 20 centymów 1854 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga1 g
  • Czystego srebra (0,0289 oz) 0,9 g
  • Średnica15 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,682,581

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał20 centymów
  • Rok1854
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:35 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 20 centymów 1854 A "Typ 1853-1863" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (48)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 20 centymów 1854 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 2250 z aukcji Jean ELSEN & ses Fils s.a. której łączna cena osiągnęła 600 EUR. Licytacja odbyła się 18 września 2020.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji cgb.fr - 18 listopada 2025
Sprzedawcacgb.fr
Data18 listopada 2025
StanBrak oceny NGC
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Katz - 21 września 2025
SprzedawcaKatz
Data21 września 2025
StanAU
Cena
36 $
Cena w walucie aukcji 31 EUR
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 28 maja 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data28 maja 2025
StanMS64 NGC
Cena
85 $
Cena w walucie aukcji 75 EUR
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Goudwisselkantoor veilingen - 10 kwietnia 2025
SprzedawcaGoudwisselkantoor veilingen
Data10 kwietnia 2025
StanMS63 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Münzen Gut-Lynt - 30 marca 2025
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data30 marca 2025
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 listopada 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 listopada 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 3 czerwca 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data3 czerwca 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji WAG - 11 lutego 2024
SprzedawcaWAG
Data11 lutego 2024
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Antivm Numismatica - 29 grudnia 2023
SprzedawcaAntivm Numismatica
Data29 grudnia 2023
StanVF
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji MDC Monaco - 3 grudnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data3 grudnia 2023
StanMS63 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Coinhouse - 26 marca 2023
SprzedawcaCoinhouse
Data26 marca 2023
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Katz - 30 października 2022
SprzedawcaKatz
Data30 października 2022
StanUNC
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Katz - 28 lipca 2022
SprzedawcaKatz
Data28 lipca 2022
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Katz - 29 grudnia 2021
SprzedawcaKatz
Data29 grudnia 2021
StanMS63 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Monnaies d'Antan - 29 maja 2021
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data29 maja 2021
StanAU
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Katz - 18 kwietnia 2021
SprzedawcaKatz
Data18 kwietnia 2021
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Künker - 25 lutego 2021
SprzedawcaKünker
Data25 lutego 2021
StanUNC
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Florange - 15 stycznia 2021
SprzedawcaFlorange
Data15 stycznia 2021
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Palombo - 12 grudnia 2020
SprzedawcaPalombo
Data12 grudnia 2020
StanMS66 NGC
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Coinhouse - 29 marca 2020
SprzedawcaCoinhouse
Data29 marca 2020
StanXF
Cena
Francja 20 centymów 1854 A na aukcji Stephen Album - 2 marca 2020
SprzedawcaStephen Album
Data2 marca 2020
StanMS66 PCGS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 20 centymów 1854 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 20 centymów 1854 Napoleon III ze znakiem A wynosi 35 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 20 centymów 1854 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 20 centymów 1854 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 20 centymów z datą 1854 i znakiem A?

Aby sprzedać 20 centymów 1854 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

