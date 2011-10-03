2 franki 1854 A "Typ 1853-1859". Złoto (Francja, Napoleon III)
Odmiana: Złoto
Specyfikacja
- MetalZłoto
- RantGładki
- Orientacja stronMonety (↑↓)
Opis
- KrajFrancja
- OkresNapoleon III
- Nominał2 franki
- Rok1854
- WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
- MennicaParyż
- CelPróbne
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1854 ze znakiem A. Złoto. Jest to złota moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1395 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 9500 GBP. Licytacja odbyła się 3 października 2011.
Ile kosztuje złota moneta 2 franki 1854 A z okresu Napoleon III?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena złotej monety 2 franki 1854 Napoleon III ze znakiem A wynosi 2600 USD dla emisji obiegowej oraz 15000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1854 z literami A?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1854 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1854 i znakiem A?
Aby sprzedać 2 franki 1854 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.