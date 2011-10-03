flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1854 A "Typ 1853-1859". Złoto (Francja, Napoleon III)

Odmiana: Złoto

Awers monety - 2 franki 1854 A "Typ 1853-1859" Złoto - cena złotej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1854 A "Typ 1853-1859" Złoto - cena złotej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Ira & Larry Goldberg

Specyfikacja

  • MetalZłoto
  • RantGładki
  • Orientacja stronMonety (↑↓)

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1854
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelPróbne
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:2600 USD
Średnia cena (PROOF):15000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1854 A "Typ 1853-1859" Złoto - cena złotej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (4)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1854 ze znakiem A. Złoto. Jest to złota moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1395 z aukcji Baldwin's of St. James's której łączna cena osiągnęła 9500 GBP. Licytacja odbyła się 3 października 2011.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Inne filtry
Francja 2 franki 1854 A na aukcji VCD Auctions - 13 marca 2025
SprzedawcaVCD Auctions
Data13 marca 2025
StanBrak oceny PCGS
Cena
2600 $
Cena w walucie aukcji 2600 USD
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Baldwin's of St. James's - 3 października 2011
SprzedawcaBaldwin's of St. James's
Data3 października 2011
StanPF63 ULTRA CAMEO NGC
Cena
14744 $
Cena w walucie aukcji 9500 GBP
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Goldberg - 30 maja 2007
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Goldberg - 30 maja 2007
SprzedawcaGoldberg
Data30 maja 2007
StanPF63 ULTRA CAMEO NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Sotheby's - 1 lipca 1982
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Sotheby's - 1 lipca 1982
Z kolekcji Brand
SprzedawcaSotheby's
Data1 lipca 1982
StanPROOF
Cena

Ile kosztuje złota moneta 2 franki 1854 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena złotej monety 2 franki 1854 Napoleon III ze znakiem A wynosi 2600 USD dla emisji obiegowej oraz 15000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1854 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1854 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1854 i znakiem A?

Aby sprzedać 2 franki 1854 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1854 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie złote monetyfrancuskie monety o nominale 2 frankiAukcje numizmatyczne