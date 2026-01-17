flag
2 franki 1868 K "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC87,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1868
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1868 i znakiem K?

Aby sprzedać 2 franki 1868 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

