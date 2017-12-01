flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1867 K "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1867 K "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1867 K "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: FEYDEAU BOURSE NUMISMATIQUE

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,831,119

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1867
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:360 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1867 K "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (8)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1867 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 884 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 950 EUR. Licytacja odbyła się 1 grudnia 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1867 K na aukcji Olivier Goujon - 5 lutego 2024
SprzedawcaOlivier Goujon
Data5 lutego 2024
StanXF
Cena
108 $
Cena w walucie aukcji 100 EUR
Francja 2 franki 1867 K na aukcji FEYDEAU BOURSE - 22 kwietnia 2021
SprzedawcaFEYDEAU BOURSE
Data22 kwietnia 2021
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1867 K na aukcji Aureo & Calicó - 21 kwietnia 2021
SprzedawcaAureo & Calicó
Data21 kwietnia 2021
StanVF
Cena
14 $
Cena w walucie aukcji 12 EUR
Francja 2 franki 1867 K na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1867 K na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1867 K na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1867 K na aukcji V. GADOURY - 14 listopada 2015
SprzedawcaV. GADOURY
Data14 listopada 2015
StanMS63 NGC
Cena
Francja 2 franki 1867 K na aukcji Cayón - 26 lutego 2010
SprzedawcaCayón
Data26 lutego 2010
StanUNC
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1867 K z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1867 Napoleon III ze znakiem K wynosi 360 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1867 z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1867 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1867 i znakiem K?

Aby sprzedać 2 franki 1867 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

