flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1866 K "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1866 K "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1866 K "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC437,055

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1866
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaBordeaux
  • CelObiegowe
Zwiększ wartość swojej monety
Polecamy grading NGC dla Państwa monet - wzmacnia zaufanie i podnosi atrakcyjność
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:270 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1866 K "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (20)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1866 ze znakiem K. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 880 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 500 EUR. Licytacja odbyła się 1 grudnia 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1866 K na aukcji WCN - 25 lipca 2024
SprzedawcaWCN
Data25 lipca 2024
StanF
Cena
23 $
Cena w walucie aukcji 90 PLN
Francja 2 franki 1866 K na aukcji Künker - 8 grudnia 2023
SprzedawcaKünker
Data8 grudnia 2023
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1866 K na aukcji Münzen Gut-Lynt - 25 czerwca 2023
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data25 czerwca 2023
StanAU
Cena
328 $
Cena w walucie aukcji 300 EUR
Francja 2 franki 1866 K na aukcji RedSquare - 5 listopada 2022
Francja 2 franki 1866 K na aukcji RedSquare - 5 listopada 2022
SprzedawcaRedSquare
Data5 listopada 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1866 K na aukcji Stephen Album - 15 maja 2022
SprzedawcaStephen Album
Data15 maja 2022
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1866 K na aukcji MDC Monaco - 29 października 2020
SprzedawcaMDC Monaco
Data29 października 2020
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1866 K na aukcji Soler y Llach - 26 października 2018
SprzedawcaSoler y Llach
Data26 października 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1866 K na aukcji HERVERA - 26 października 2018
SprzedawcaHERVERA
Data26 października 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1866 K na aukcji WAG - 3 czerwca 2018
SprzedawcaWAG
Data3 czerwca 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1866 K na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1866 K na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1866 K na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1866 K na aukcji iNumis - 7 czerwca 2017
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2017
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1866 K na aukcji V. GADOURY - 14 listopada 2015
SprzedawcaV. GADOURY
Data14 listopada 2015
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1866 K na aukcji ALDE & OGN / Guillard - 29 października 2014
SprzedawcaALDE & OGN / Guillard
Data29 października 2014
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1866 K na aukcji Goldberg - 4 czerwca 2014
Francja 2 franki 1866 K na aukcji Goldberg - 4 czerwca 2014
SprzedawcaGoldberg
Data4 czerwca 2014
StanGENUINE PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1866 K na aukcji Grün - 15 listopada 2013
SprzedawcaGrün
Data15 listopada 2013
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1866 K na aukcji Jean ELSEN - 14 września 2013
SprzedawcaJean ELSEN
Data14 września 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1866 K na aukcji iNumis - 19 października 2012
SprzedawcaiNumis
Data19 października 2012
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1866 K na aukcji Monnaies d'Antan - 25 listopada 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data25 listopada 2011
StanXF
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1866 K z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1866 Napoleon III ze znakiem K wynosi 270 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1866 z literami K?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1866 z literami K opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1866 i znakiem K?

Aby sprzedać 2 franki 1866 K, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
Katalog monet świataKatalog monet FrancjiKatalog monet Napoleon IIIMonety Francji w 1866 rokuWszystkie francuskie monetyfrancuskie srebrne monetyfrancuskie monety o nominale 2 frankiAukcje numizmatyczne