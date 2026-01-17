flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1870 BB "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,001,000

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1870
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1870 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (0)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1870 i znakiem BB?

Aby sprzedać 2 franki 1870 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

