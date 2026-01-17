FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940
2 franki 1870 BB "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga10 g
- Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
- Średnica27 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC1,001,000
Opis
- KrajFrancja
- OkresNapoleon III
- Nominał2 franki
- Rok1870
- WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
- MennicaStrasburg
- CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:0 USD
Ceny na aukcjach (0)Odmiany (2)
Ceny na aukcjach
Przepraszamy, nie ma danych dotyczących sprzedaży tej monety
Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1870 i znakiem BB?
Aby sprzedać 2 franki 1870 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.
