FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1869 BB "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1869 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1869 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Auktionshaus Christoph Gärtner

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,368,080

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1869
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:80 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1869 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (23)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1869 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 26651 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 329 USD. Licytacja odbyła się 6 września 2012.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Katz - 12 października 2025
SprzedawcaKatz
Data12 października 2025
StanVF
Cena
23 $
Cena w walucie aukcji 20 EUR
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji GINZA - 12 kwietnia 2025
SprzedawcaGINZA
Data12 kwietnia 2025
StanMS61 PCGS
Cena
258 $
Cena w walucie aukcji 37000 JPY
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Auctiones - 16 marca 2025
SprzedawcaAuctiones
Data16 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Münzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG - 20 października 2024
SprzedawcaMünzgalerie München MGM Handelsgesellschaft mbH & Co. Joker KG
Data20 października 2024
StanMS62 NGC
Cena
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Rhenumis - 16 stycznia 2024
SprzedawcaRhenumis
Data16 stycznia 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Gärtner - 12 czerwca 2023
SprzedawcaGärtner
Data12 czerwca 2023
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Gärtner - 20 lutego 2023
SprzedawcaGärtner
Data20 lutego 2023
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Gärtner - 17 października 2022
SprzedawcaGärtner
Data17 października 2022
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Ibrahim's Collectibles - 4 września 2022
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data4 września 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Rare Coins - 15 czerwca 2022
SprzedawcaRare Coins
Data15 czerwca 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji WAG - 10 kwietnia 2022
SprzedawcaWAG
Data10 kwietnia 2022
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Heritage Eur - 20 listopada 2020
SprzedawcaHeritage Eur
Data20 listopada 2020
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Auction World - 18 października 2020
SprzedawcaAuction World
Data18 października 2020
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji iNumis - 5 marca 2019
SprzedawcaiNumis
Data5 marca 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Auction World - 17 lipca 2017
SprzedawcaAuction World
Data17 lipca 2017
StanXF45 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Artemide Aste - 21 marca 2015
SprzedawcaArtemide Aste
Data21 marca 2015
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Pegasus Auctions - 5 maja 2013
SprzedawcaPegasus Auctions
Data5 maja 2013
StanAU58 NGC
Cena
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji La Galerie Numismatique - 5 maja 2013
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data5 maja 2013
StanAU58 NGC
Cena
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Heritage - 11 września 2012
SprzedawcaHeritage
Data11 września 2012
StanMS63 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Artemide Aste - 14 listopada 2011
SprzedawcaArtemide Aste
Data14 listopada 2011
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1869 BB na aukcji Eeckhout - 7 maja 2011
SprzedawcaEeckhout
Data7 maja 2011
StanF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1869 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1869 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 80 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1869 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1869 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1869 i znakiem BB?

Aby sprzedać 2 franki 1869 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

