FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1868 BB "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1868 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1868 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC733,227

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1868
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1868 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (26)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1868 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 552363 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 1260 EUR. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2019.

Stan
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji WAG - 6 kwietnia 2025
SprzedawcaWAG
Data6 kwietnia 2025
StanXF
Cena
82 $
Cena w walucie aukcji 75 EUR
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji Pesek Auctions - 10 marca 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data10 marca 2025
StanVF
Cena
35 $
Cena w walucie aukcji 32 EUR
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji Möller - 22 maja 2024
SprzedawcaMöller
Data22 maja 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji Künker - 8 grudnia 2023
SprzedawcaKünker
Data8 grudnia 2023
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji WAG - 1 września 2019
SprzedawcaWAG
Data1 września 2019
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji La Galerie Numismatique - 22 marca 2019
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data22 marca 2019
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 marca 2019
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data21 marca 2019
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji Heritage Eur - 17 listopada 2018
SprzedawcaHeritage Eur
Data17 listopada 2018
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji La Galerie Numismatique - 30 października 2018
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data30 października 2018
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji La Galerie Numismatique - 7 kwietnia 2018
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data7 kwietnia 2018
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji La Galerie Numismatique - 9 listopada 2017
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data9 listopada 2017
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji Teutoburger - 25 lutego 2017
SprzedawcaTeutoburger
Data25 lutego 2017
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji iNumis - 7 czerwca 2016
SprzedawcaiNumis
Data7 czerwca 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji Emporium Hamburg - 13 maja 2016
SprzedawcaEmporium Hamburg
Data13 maja 2016
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji Jean ELSEN - 12 marca 2016
SprzedawcaJean ELSEN
Data12 marca 2016
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji Gorny & Mosch - 9 października 2015
SprzedawcaGorny & Mosch
Data9 października 2015
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji Auctiones - 22 marca 2015
SprzedawcaAuctiones
Data22 marca 2015
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji Künker - 12 marca 2014
SprzedawcaKünker
Data12 marca 2014
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji Auctiones - 20 października 2013
SprzedawcaAuctiones
Data20 października 2013
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji Teutoburger - 24 maja 2013
SprzedawcaTeutoburger
Data24 maja 2013
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1868 BB na aukcji Numis.be - 21 maja 2013
SprzedawcaNumis.be
Data21 maja 2013
StanF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1868 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1868 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 150 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1868 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1868 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1868 i znakiem BB?

Aby sprzedać 2 franki 1868 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

