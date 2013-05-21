2 franki 1868 BB "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)
Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga10 g
- Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
- Średnica27 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC733,227
Opis
- KrajFrancja
- OkresNapoleon III
- Nominał2 franki
- Rok1868
- WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
- MennicaStrasburg
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1868 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 552363 z aukcji cgb.fr której łączna cena osiągnęła 1260 EUR. Licytacja odbyła się 3 grudnia 2019.
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1868 BB z okresu Napoleon III?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1868 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 150 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1868 z literami BB?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1868 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1868 i znakiem BB?
Aby sprzedać 2 franki 1868 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.