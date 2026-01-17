flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1867 BB "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1867 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1867 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Fritz Rudolf Künker, Lübke & Wiedemann

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,470,737

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1867
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:190 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1867 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (14)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1867 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 438 z aukcji Maison Pruvost Numismatique której łączna cena osiągnęła 750 EUR. Licytacja odbyła się 20 kwietnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1867 BB na aukcji Aste - 8 stycznia 2026
Francja 2 franki 1867 BB na aukcji Aste - 8 stycznia 2026
SprzedawcaAste
Data8 stycznia 2026
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1867 BB na aukcji Nomisma - 10 września 2025
Francja 2 franki 1867 BB na aukcji Nomisma - 10 września 2025
SprzedawcaNomisma
Data10 września 2025
StanVF
Cena
76 $
Cena w walucie aukcji 65 EUR
Francja 2 franki 1867 BB na aukcji Katz - 15 maja 2025
SprzedawcaKatz
Data15 maja 2025
StanXF
Cena
31 $
Cena w walucie aukcji 28 EUR
Francja 2 franki 1867 BB na aukcji VL Nummus - 5 kwietnia 2025
SprzedawcaVL Nummus
Data5 kwietnia 2025
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1867 BB na aukcji Katz - 12 lutego 2025
SprzedawcaKatz
Data12 lutego 2025
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1867 BB na aukcji Katz - 27 października 2024
SprzedawcaKatz
Data27 października 2024
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1867 BB na aukcji Coins NB - 5 października 2024
SprzedawcaCoins NB
Data5 października 2024
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1867 BB na aukcji Pruvost - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaPruvost
Data20 kwietnia 2024
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1867 BB na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1867 BB na aukcji SINCONA - 20 maja 2016
SprzedawcaSINCONA
Data20 maja 2016
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1867 BB na aukcji Jean ELSEN - 14 marca 2015
SprzedawcaJean ELSEN
Data14 marca 2015
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1867 BB na aukcji Rauch - 18 czerwca 2014
SprzedawcaRauch
Data18 czerwca 2014
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1867 BB na aukcji Jean ELSEN - 14 września 2013
SprzedawcaJean ELSEN
Data14 września 2013
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1867 BB na aukcji Künker - 22 czerwca 2011
SprzedawcaKünker
Data22 czerwca 2011
StanUNC
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1867 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1867 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 190 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1867 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1867 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1867 i znakiem BB?

Aby sprzedać 2 franki 1867 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

