FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1866 BB "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1866 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1866 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Jean ELSEN & ses Fils s.a.

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,089,824

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1866
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:140 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1866 BB "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (64)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1866 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 116 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 2000 EUR. Licytacja odbyła się 20 maja 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 18 września 2025
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data18 września 2025
StanXF
Cena
189 $
Cena w walucie aukcji 160 EUR
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Nomisma - 10 września 2025
SprzedawcaNomisma
Data10 września 2025
StanXF
Cena
164 $
Cena w walucie aukcji 140 EUR
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Numisbalt - 7 września 2025
SprzedawcaNumisbalt
Data7 września 2025
StanBrak oceny
Cena
******
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Nomisma - 6 września 2025
SprzedawcaNomisma
Data6 września 2025
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
SprzedawcaStack's
Data25 lutego 2025
StanMS62 PCGS
Cena
******
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Heritage - 30 grudnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data30 grudnia 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Aureo & Calicó - 16 października 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data16 października 2024
StanVF
Cena
******
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji NumisCorner - 16 czerwca 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data16 czerwca 2024
StanAU55
Cena
******
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Nomisma Aste - 1 kwietnia 2024
SprzedawcaNomisma Aste
Data1 kwietnia 2024
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Nomisma Aste - 13 listopada 2023
SprzedawcaNomisma Aste
Data13 listopada 2023
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 września 2023
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data21 września 2023
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji WAG - 27 sierpnia 2023
SprzedawcaWAG
Data27 sierpnia 2023
StanAU
Cena
******
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Nomisma Aste - 24 sierpnia 2023
SprzedawcaNomisma Aste
Data24 sierpnia 2023
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Nomisma Aste - 31 stycznia 2023
SprzedawcaNomisma Aste
Data31 stycznia 2023
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Alexander - 15 stycznia 2023
SprzedawcaAlexander
Data15 stycznia 2023
StanAU55
Cena
******
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Aurora Numismatica - 9 października 2021
SprzedawcaAurora Numismatica
Data9 października 2021
StanMS65 NGC
Cena
******
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Jean ELSEN - 5 czerwca 2021
SprzedawcaJean ELSEN
Data5 czerwca 2021
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Katz - 18 kwietnia 2021
SprzedawcaKatz
Data18 kwietnia 2021
StanAU
Cena
******
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Aurora Numismatica - 3 października 2020
SprzedawcaAurora Numismatica
Data3 października 2020
StanMS65 PCGS
Cena
******
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Coinhouse - 29 marca 2020
SprzedawcaCoinhouse
Data29 marca 2020
StanVF
Cena
******
Gdzie kupić?
Francja 2 franki 1866 BB na aukcji Spink - 18 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data18 stycznia 2026
StanUNC
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1866 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1866 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 140 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1866 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1866 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1866 i znakiem BB?

Aby sprzedać 2 franki 1866 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
