2 franki 1870 A "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1870 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1870 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,187,168

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1870
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:230 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1870 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (29)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1870 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 323 z aukcji JEAN VINCHON NUMISMATIQUE której łączna cena osiągnęła 5100 EUR. Licytacja odbyła się 21 maja 2025.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1870 A na aukcji MDC Monaco - 9 listopada 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data9 listopada 2025
StanMS62 NGC
Cena
255 $
Cena w walucie aukcji 220 EUR
Francja 2 franki 1870 A na aukcji Leu - 10 lipca 2025
SprzedawcaLeu
Data10 lipca 2025
StanXF
Cena
44 $
Cena w walucie aukcji 35 CHF
Francja 2 franki 1870 A na aukcji Pesek Auctions - 10 marca 2025
SprzedawcaPesek Auctions
Data10 marca 2025
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A na aukcji Aureo & Calicó - 16 października 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data16 października 2024
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A na aukcji VINCHON - 7 grudnia 2023
SprzedawcaVINCHON
Data7 grudnia 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A na aukcji Schulman - 19 października 2023
SprzedawcaSchulman
Data19 października 2023
StanAU58 NGC
Cena
Francja 2 franki 1870 A na aukcji Auction World - 15 października 2023
SprzedawcaAuction World
Data15 października 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A na aukcji Heritage - 24 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data24 sierpnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A na aukcji Heritage - 24 sierpnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data24 sierpnia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A na aukcji Schulman - 6 kwietnia 2023
SprzedawcaSchulman
Data6 kwietnia 2023
StanAU58 NGC
Cena
Francja 2 franki 1870 A na aukcji Schulman - 15 grudnia 2022
SprzedawcaSchulman
Data15 grudnia 2022
StanAU58 NGC
Cena
Francja 2 franki 1870 A na aukcji TimeLine Auctions - 10 września 2022
SprzedawcaTimeLine Auctions
Data10 września 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A na aukcji Heritage - 7 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2022
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A na aukcji Heritage - 7 maja 2022
SprzedawcaHeritage
Data7 maja 2022
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A na aukcji Pruvost - 23 stycznia 2022
SprzedawcaPruvost
Data23 stycznia 2022
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A na aukcji GINZA - 20 listopada 2021
SprzedawcaGINZA
Data20 listopada 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A na aukcji Katz - 30 listopada 2019
SprzedawcaKatz
Data30 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1870 A na aukcji iNumis - 8 października 2019
SprzedawcaiNumis
Data8 października 2019
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1870 A na aukcji Heritage - 16 stycznia 2019
SprzedawcaHeritage
Data16 stycznia 2019
StanMS66 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1870 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1870 Napoleon III ze znakiem A wynosi 230 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1870 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1870 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1870 i znakiem A?

Aby sprzedać 2 franki 1870 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

