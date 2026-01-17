flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1869 A "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1869 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1869 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Katz Auction

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC1,104,428

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1869
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:850 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1869 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (47)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1869 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 33486 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2880 USD. Licytacja odbyła się 16 stycznia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Katz - 4 stycznia 2026
SprzedawcaKatz
Data4 stycznia 2026
StanVF
Cena
16 $
Cena w walucie aukcji 14 EUR
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Russiancoin - 4 grudnia 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data4 grudnia 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Russiancoin - 9 października 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data9 października 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Münzen Gut-Lynt - 5 października 2025
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data5 października 2025
StanXF
Cena
40 $
Cena w walucie aukcji 34 EUR
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Russiancoin - 4 września 2025
SprzedawcaRussiancoin
Data4 września 2025
StanBrak oceny
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Rio de la Plata - 14 marca 2025
SprzedawcaRio de la Plata
Data14 marca 2025
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Rio de la Plata - 14 marca 2025
SprzedawcaRio de la Plata
Data14 marca 2025
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 12 lutego 2025
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data12 lutego 2025
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Aureo & Calicó - 11 grudnia 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data11 grudnia 2024
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 4 grudnia 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data4 grudnia 2024
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Pruvost - 20 kwietnia 2024
SprzedawcaPruvost
Data20 kwietnia 2024
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Katz - 14 kwietnia 2024
SprzedawcaKatz
Data14 kwietnia 2024
StanMS65 ННР
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Heritage - 18 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2024
StanMS67 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Heritage - 18 stycznia 2024
SprzedawcaHeritage
Data18 stycznia 2024
StanMS67 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Höhn - 11 listopada 2023
SprzedawcaHöhn
Data11 listopada 2023
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 września 2023
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data21 września 2023
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Heritage - 11 czerwca 2023
SprzedawcaHeritage
Data11 czerwca 2023
StanMS66 NGC
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Heritage - 11 czerwca 2023
SprzedawcaHeritage
Data11 czerwca 2023
StanMS66 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Münzenonline - 28 kwietnia 2023
SprzedawcaMünzenonline
Data28 kwietnia 2023
StanDETAILS NGC
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Katz - 6 kwietnia 2023
SprzedawcaKatz
Data6 kwietnia 2023
StanUNC
Cena
Francja 2 franki 1869 A na aukcji Coinhouse - 18 grudnia 2022
SprzedawcaCoinhouse
Data18 grudnia 2022
StanXF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1869 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1869 Napoleon III ze znakiem A wynosi 850 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1869 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1869 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1869 i znakiem A?

Aby sprzedać 2 franki 1869 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

