2 franki 1869 A "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)
Zdjęcie: Katz Auction
Specyfikacja
- MetalSrebro (0,900)
- Waga10 g
- Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
- Średnica27 mm
- RantZąbkowany
- Orientacja stronMonety (↑↓)
- Nakład UNC1,104,428
Opis
- KrajFrancja
- OkresNapoleon III
- Nominał2 franki
- Rok1869
- WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
- MennicaParyż
- CelObiegowe
Ceny na aukcjach
Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1869 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 33486 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 2880 USD. Licytacja odbyła się 16 stycznia 2024.
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1869 A z okresu Napoleon III?
Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1869 Napoleon III ze znakiem A wynosi 850 USD.
Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1869 z literami A?
Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1869 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.
Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1869 i znakiem A?
Aby sprzedać 2 franki 1869 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.