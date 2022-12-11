flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1868 A "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1868 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1868 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,762,479

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1868
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:150 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1868 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (60)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1868 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 26703 z aukcji Heritage Auctions której łączna cena osiągnęła 764 USD. Licytacja odbyła się 18 kwietnia 2013.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1868 A na aukcji Russiancoin - 8 stycznia 2026
SprzedawcaRussiancoin
Data8 stycznia 2026
StanBrak oceny
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji Casa de Subastas de Madrid - 14 listopada 2025
SprzedawcaCasa de Subastas de Madrid
Data14 listopada 2025
StanXF
Cena
76 $
Cena w walucie aukcji 65 EUR
Francja 2 franki 1868 A na aukcji Ghiglione - 5 kwietnia 2025
SprzedawcaGhiglione
Data5 kwietnia 2025
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji Stack's - 25 lutego 2025
SprzedawcaStack's
Data25 lutego 2025
StanMS63 PCGS
Cena
140 $
Cena w walucie aukcji 140 USD
Francja 2 franki 1868 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 12 lutego 2025
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data12 lutego 2025
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanMS60
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 4 grudnia 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data4 grudnia 2024
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji Münzen Gut-Lynt - 1 grudnia 2024
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data1 grudnia 2024
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji Katz - 21 listopada 2024
SprzedawcaKatz
Data21 listopada 2024
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji Aureo & Calicó - 16 października 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data16 października 2024
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 10 września 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data10 września 2024
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 6 czerwca 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data6 czerwca 2024
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 9 kwietnia 2024
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data9 kwietnia 2024
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS65 NGC
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS65 NGC
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji Katz - 10 grudnia 2023
SprzedawcaKatz
Data10 grudnia 2023
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 31 października 2023
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data31 października 2023
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 1 sierpnia 2023
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data1 sierpnia 2023
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji Stack's - 1 marca 2023
SprzedawcaStack's
Data1 marca 2023
StanMS62 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji Palombo - 28 stycznia 2023
SprzedawcaPalombo
Data28 stycznia 2023
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1868 A na aukcji CHS Basel Numismatics - 11 grudnia 2022
SprzedawcaCHS Basel Numismatics
Data11 grudnia 2022
StanAU
Cena
Gdzie kupić?
Francja 2 franki 1868 A na aukcji Coins.ee - 20 stycznia 2026
SprzedawcaCoins.ee
Data20 stycznia 2026
StanAU
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1868 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1868 Napoleon III ze znakiem A wynosi 150 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1868 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1868 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1868 i znakiem A?

Aby sprzedać 2 franki 1868 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
