FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1867 A "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1867 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1867 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Burgan Numismatique - Maison Florange

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,695,153

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1867
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:140 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1867 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (19)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1867 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 1366 z aukcji Numismatica Genevensis SA której łączna cena osiągnęła 400 CHF. Licytacja odbyła się 9 grudnia 2024.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1867 A na aukcji Al Sur del Mundo - 22 listopada 2025
SprzedawcaAl Sur del Mundo
Data22 listopada 2025
StanXF
Cena
35 $
Cena w walucie aukcji 35 USD
Francja 2 franki 1867 A na aukcji La Galerie Numismatique - 21 listopada 2025
SprzedawcaLa Galerie Numismatique
Data21 listopada 2025
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1867 A na aukcji Bid & Grow Auctions - 31 marca 2025
SprzedawcaBid & Grow Auctions
Data31 marca 2025
StanXF
Cena
63 $
Cena w walucie aukcji 63 USD
Francja 2 franki 1867 A na aukcji Katz - 14 stycznia 2025
SprzedawcaKatz
Data14 stycznia 2025
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1867 A na aukcji Numismatica Genevensis - 10 grudnia 2024
SprzedawcaNumismatica Genevensis
Data10 grudnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
******
Francja 2 franki 1867 A na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanMS64 PCGS
Cena
******
Francja 2 franki 1867 A na aukcji Aureo & Calicó - 16 października 2024
SprzedawcaAureo & Calicó
Data16 października 2024
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1867 A na aukcji Katz - 26 lipca 2024
SprzedawcaKatz
Data26 lipca 2024
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1867 A na aukcji Stanley Gibbons Baldwin's - 27 lutego 2024
SprzedawcaStanley Gibbons Baldwin's
Data27 lutego 2024
StanMS63 NGC
Cena
Francja 2 franki 1867 A na aukcji Katz - 28 stycznia 2024
SprzedawcaKatz
Data28 stycznia 2024
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1867 A na aukcji Florange - 12 listopada 2021
SprzedawcaFlorange
Data12 listopada 2021
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1867 A na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1867 A na aukcji Möller - 14 listopada 2019
SprzedawcaMöller
Data14 listopada 2019
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1867 A na aukcji Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller - 21 marca 2019
SprzedawcaMünzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
Data21 marca 2019
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1867 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1867 A na aukcji WAG - 5 listopada 2017
SprzedawcaWAG
Data5 listopada 2017
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1867 A na aukcji Numis.be - 19 maja 2012
SprzedawcaNumis.be
Data19 maja 2012
StanF
Cena
******
Francja 2 franki 1867 A na aukcji Jean ELSEN - 18 czerwca 2011
SprzedawcaJean ELSEN
Data18 czerwca 2011
StanBrak oceny
Cena
Francja 2 franki 1867 A na aukcji Monnaies d'Antan - 14 maja 2011
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data14 maja 2011
StanVF
Cena
******
Gdzie kupić?
Francja 2 franki 1867 A na aukcji Frank S. Robinson - 18 stycznia 2026
SprzedawcaFrank S. Robinson
Data18 stycznia 2026
StanAG
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1867 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1867 Napoleon III ze znakiem A wynosi 140 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1867 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1867 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1867 i znakiem A?

Aby sprzedać 2 franki 1867 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
