2 franki 1866 A "Typ 1866-1870" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1866 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1866 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Burgan Numismatique - Maison Florange

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC3,225,798

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1866
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:250 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1866 A "Typ 1866-1870" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (48)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1866 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 93 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 1900 EUR. Licytacja odbyła się 20 maja 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Stack's - 13 marca 2025
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Stack's - 13 marca 2025
SprzedawcaStack's
Data13 marca 2025
StanMS65 PCGS
Cena
650 $
Cena w walucie aukcji 650 USD
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Stack's - 31 października 2024
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Stack's - 31 października 2024
SprzedawcaStack's
Data31 października 2024
StanAU58 PCGS
Cena
40 $
Cena w walucie aukcji 40 USD
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Teutoburger - 16 września 2024
SprzedawcaTeutoburger
Data16 września 2024
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1866 A na aukcji WCN - 8 sierpnia 2024
SprzedawcaWCN
Data8 sierpnia 2024
StanF
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Olivier Goujon - 12 maja 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data12 maja 2023
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji RedSquare - 5 listopada 2022
Francja 2 franki 1866 A na aukcji RedSquare - 5 listopada 2022
SprzedawcaRedSquare
Data5 listopada 2022
StanBrak oceny
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Teutoburger - 9 grudnia 2021
SprzedawcaTeutoburger
Data9 grudnia 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Florange - 12 listopada 2021
SprzedawcaFlorange
Data12 listopada 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Münzen Gut-Lynt - 19 września 2021
SprzedawcaMünzen Gut-Lynt
Data19 września 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji iBelgica - 30 czerwca 2021
SprzedawcaiBelgica
Data30 czerwca 2021
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Aurea - 11 czerwca 2021
SprzedawcaAurea
Data11 czerwca 2021
StanXF
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Aureo & Calicó - 15 grudnia 2020
SprzedawcaAureo & Calicó
Data15 grudnia 2020
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Höhn - 4 października 2020
SprzedawcaHöhn
Data4 października 2020
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Stack's - 22 października 2019
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Stack's - 22 października 2019
SprzedawcaStack's
Data22 października 2019
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Palombo - 18 stycznia 2019
SprzedawcaPalombo
Data18 stycznia 2019
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Olivier Goujon - 20 listopada 2018
SprzedawcaOlivier Goujon
Data20 listopada 2018
StanMS63 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji GINZA - 3 listopada 2018
SprzedawcaGINZA
Data3 listopada 2018
StanUNC
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Auction World - 21 października 2018
SprzedawcaAuction World
Data21 października 2018
StanMS64 PCGS
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Cayón - 4 października 2018
SprzedawcaCayón
Data4 października 2018
StanVF
Cena
******
Pokaż ceny
Francja 2 franki 1866 A na aukcji Beaussant Lefèvre - 1 czerwca 2018
SprzedawcaBeaussant Lefèvre
Data1 czerwca 2018
StanAU
Cena
******
Pokaż ceny

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1866 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1866 Napoleon III ze znakiem A wynosi 250 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1866 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1866 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1866 i znakiem A?

Aby sprzedać 2 franki 1866 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
