FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1856 D "Typ 1853-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1856 D "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1856 D "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: NOONANS

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC288,758

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1856
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaLyon
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:920 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1856 D "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (25)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1856 ze znakiem D. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 33 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 7500 EUR. Licytacja odbyła się 20 maja 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1856 D na aukcji Patrick Guillard Collection - 19 listopada 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data19 listopada 2025
StanVF35
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji Patrick Guillard Collection - 15 września 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data15 września 2025
StanVF35
Cena
340 $
Cena w walucie aukcji 290 EUR
Francja 2 franki 1856 D na aukcji Patrick Guillard Collection - 5 kwietnia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data5 kwietnia 2025
StanVF35
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 listopada 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 listopada 2024
StanVF35
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 września 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 września 2024
StanVF35
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji NOONANS - 15 listopada 2023
SprzedawcaNOONANS
Data15 listopada 2023
StanVF
Cena
175 $
Cena w walucie aukcji 140 GBP
Francja 2 franki 1856 D na aukcji Leu - 22 sierpnia 2022
SprzedawcaLeu
Data22 sierpnia 2022
StanF
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2022
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2022
StanVG
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji Nomisma - 18 grudnia 2020
SprzedawcaNomisma
Data18 grudnia 2020
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji Palombo - 12 grudnia 2020
SprzedawcaPalombo
Data12 grudnia 2020
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji iNumis - 6 października 2020
SprzedawcaiNumis
Data6 października 2020
StanF
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji Olivier Goujon - 19 listopada 2019
SprzedawcaOlivier Goujon
Data19 listopada 2019
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji Grün - 12 listopada 2019
SprzedawcaGrün
Data12 listopada 2019
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji Nomisma - 29 października 2019
SprzedawcaNomisma
Data29 października 2019
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji iNumis - 5 czerwca 2018
SprzedawcaiNumis
Data5 czerwca 2018
StanF
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji Monnaies d'Antan - 18 listopada 2017
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data18 listopada 2017
StanXF45 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji Grün - 15 listopada 2017
SprzedawcaGrün
Data15 listopada 2017
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji MDC Monaco - 20 maja 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data20 maja 2017
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji Gorny & Mosch - 12 marca 2015
SprzedawcaGorny & Mosch
Data12 marca 2015
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji SINCONA - 17 października 2014
SprzedawcaSINCONA
Data17 października 2014
StanF
Cena
Francja 2 franki 1856 D na aukcji SINCONA - 16 października 2013
SprzedawcaSINCONA
Data16 października 2013
StanAU
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1856 D z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1856 Napoleon III ze znakiem D wynosi 920 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1856 z literami D?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1856 z literami D opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1856 i znakiem D?

Aby sprzedać 2 franki 1856 D, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

