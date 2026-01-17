flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1856 BB "Typ 1853-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1856 BB "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1856 BB "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Patrick Guillard Collection

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC693,369

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1856
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaStrasburg
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:650 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1856 BB "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (37)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1856 ze znakiem BB. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 869 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 5000 EUR. Licytacja odbyła się 1 grudnia 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 lipca 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 lipca 2025
StanVF25
Cena
257 $
Cena w walucie aukcji 220 EUR
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji Pruvost - 22 lutego 2025
SprzedawcaPruvost
Data22 lutego 2025
StanVF
Cena
335 $
Cena w walucie aukcji 320 EUR
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanVF20
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanF12
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji NumisCorner - 27 września 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data27 września 2024
StanVF20
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 września 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 września 2024
StanVF25
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji NumisCorner - 26 kwietnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data26 kwietnia 2024
StanVF20
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji MDC Monaco - 22 kwietnia 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 kwietnia 2023
StanMS65 NGC
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji Tauler & Fau - 6 marca 2023
SprzedawcaTauler & Fau
Data6 marca 2023
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji Patrick Guillard Collection - 20 grudnia 2022
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data20 grudnia 2022
StanXF45
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji NOONANS - 29 września 2022
SprzedawcaNOONANS
Data29 września 2022
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2022
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2022
StanVG
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji MDC Monaco - 5 marca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 marca 2022
StanF
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji Jesús Vico - 31 maja 2021
SprzedawcaJesús Vico
Data31 maja 2021
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji iNumis - 9 marca 2021
SprzedawcaiNumis
Data9 marca 2021
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji Stephen Album - 27 września 2020
SprzedawcaStephen Album
Data27 września 2020
StanF
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji Monedalia.es - 30 września 2019
SprzedawcaMonedalia.es
Data30 września 2019
StanF
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji Aureo & Calicó - 24 kwietnia 2019
SprzedawcaAureo & Calicó
Data24 kwietnia 2019
StanVG8 NGC
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji Olivier Goujon - 20 listopada 2018
SprzedawcaOlivier Goujon
Data20 listopada 2018
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji Grün - 14 listopada 2018
SprzedawcaGrün
Data14 listopada 2018
StanF
Cena
Francja 2 franki 1856 BB na aukcji Cayón - 4 października 2018
SprzedawcaCayón
Data4 października 2018
StanVF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1856 BB z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1856 Napoleon III ze znakiem BB wynosi 650 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1856 z literami BB?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1856 z literami BB opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1856 i znakiem BB?

Aby sprzedać 2 franki 1856 BB, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

