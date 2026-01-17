flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1859 A "Typ 1853-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1859 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1859 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC894

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1859
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:32000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1859 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1859 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 36 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 52 000 EUR. Licytacja odbyła się 20 maja 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1859 A na aukcji MDC Monaco - 14 listopada 2019
SprzedawcaMDC Monaco
Data14 listopada 2019
StanMS61 PCGS
Cena
10127 $
Cena w walucie aukcji 9200 EUR
Francja 2 franki 1859 A na aukcji MDC Monaco - 20 maja 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data20 maja 2017
StanMS65 PCGS
Cena
58296 $
Cena w walucie aukcji 52000 EUR
Francja 2 franki 1859 A na aukcji SINCONA - 14 października 2015
SprzedawcaSINCONA
Data14 października 2015
StanMS66 PCGS
Cena
******
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1859 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1859 Napoleon III ze znakiem A wynosi 32000 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1859 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1859 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1859 i znakiem A?

Aby sprzedać 2 franki 1859 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

