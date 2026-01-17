flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1857 A "Typ 1853-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1857 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1857 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Burgan Numismatique - Maison Florange

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC338,964

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1857
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1400 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1857 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (50)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1857 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 677 z aukcji Chaponnière & Firmenich SA której łączna cena osiągnęła 18 000 CHF. Licytacja odbyła się 19 listopada 2023.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1857 A na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS64 PCGS
Cena
2347 $
Cena w walucie aukcji 2000 EUR
Francja 2 franki 1857 A na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS62 PCGS
Cena
997 $
Cena w walucie aukcji 850 EUR
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 lipca 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 lipca 2025
StanAU50
Cena
******
Francja 2 franki 1857 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanVF20
Cena
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Heritage - 26 sierpnia 2024
SprzedawcaHeritage
Data26 sierpnia 2024
StanMS61 NGC
Cena
******
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Künker - 22 marca 2024
SprzedawcaKünker
Data22 marca 2024
StanMS63 PCGS
Cena
******
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Stack's - 16 stycznia 2024
SprzedawcaStack's
Data16 stycznia 2024
StanMS61 PCGS
Cena
******
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Heritage - 10 grudnia 2023
SprzedawcaHeritage
Data10 grudnia 2023
StanMS65 NGC
Cena
******
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Künker - 8 grudnia 2023
SprzedawcaKünker
Data8 grudnia 2023
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1857 A na aukcji MDC Monaco - 13 października 2023
SprzedawcaMDC Monaco
Data13 października 2023
StanMS63 PCGS
Cena
******
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2023
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Olivier Goujon - 12 maja 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data12 maja 2023
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Busso Peus - 3 listopada 2022
SprzedawcaBusso Peus
Data3 listopada 2022
StanAU
Cena
******
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Stephen Album - 18 września 2022
SprzedawcaStephen Album
Data18 września 2022
StanUNC
Cena
******
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Ibrahim's Collectibles - 4 września 2022
SprzedawcaIbrahim's Collectibles
Data4 września 2022
StanXF
Cena
******
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2022
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2022
StanVG
Cena
******
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Stack's - 19 stycznia 2022
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2022
StanDETAILS PCGS
Cena
******
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Stack's - 19 stycznia 2022
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2022
StanMS62 PCGS
Cena
******
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Stack's - 15 stycznia 2022
SprzedawcaStack's
Data15 stycznia 2022
StanMS63 PCGS
Cena
******
Gdzie kupić?
Francja 2 franki 1857 A na aukcji Spink - 18 stycznia 2026
SprzedawcaSpink
Data18 stycznia 2026
StanXF
Do aukcji

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1857 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1857 Napoleon III ze znakiem A wynosi 1400 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1857 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1857 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1857 i znakiem A?

Aby sprzedać 2 franki 1857 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

