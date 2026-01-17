flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1856 A "Typ 1853-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1856 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1856 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Classical Numismatic Group, LLC

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC240,847

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1856
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:820 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1856 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (17)Odmiany (3)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1856 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 32 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 3800 EUR. Licytacja odbyła się 20 maja 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1856 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 lipca 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 lipca 2025
StanF15
Cena
Francja 2 franki 1856 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 września 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 września 2024
StanF15
Cena
Francja 2 franki 1856 A na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2023
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2023
StanF
Cena
Francja 2 franki 1856 A na aukcji Pruvost - 25 września 2022
SprzedawcaPruvost
Data25 września 2022
StanF
Cena
233 $
Cena w walucie aukcji 240 EUR
Francja 2 franki 1856 A na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2022
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2022
StanVG
Cena
140 $
Cena w walucie aukcji 130 EUR
Francja 2 franki 1856 A na aukcji Stephen Album - 27 września 2020
SprzedawcaStephen Album
Data27 września 2020
StanF
Cena
Francja 2 franki 1856 A na aukcji Künker - 19 marca 2020
SprzedawcaKünker
Data19 marca 2020
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1856 A na aukcji Monnaies d'Antan - 18 listopada 2017
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data18 listopada 2017
StanMS63 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1856 A na aukcji MDC Monaco - 20 maja 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data20 maja 2017
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1856 A na aukcji ALDE & OGN / Guillard - 19 października 2016
SprzedawcaALDE & OGN / Guillard
Data19 października 2016
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1856 A na aukcji CNG - 2 sierpnia 2014
SprzedawcaCNG
Data2 sierpnia 2014
StanMS63 NGC
Cena
Francja 2 franki 1856 A na aukcji Stack's - 16 sierpnia 2013
SprzedawcaStack's
Data16 sierpnia 2013
StanDETAILS PCGS
Cena
Francja 2 franki 1856 A na aukcji Monnaies d'Antan - 23 listopada 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 listopada 2012
StanF
Cena
Francja 2 franki 1856 A na aukcji Monnaies d'Antan - 23 listopada 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data23 listopada 2012
StanF
Cena
Francja 2 franki 1856 A na aukcji Monnaies d'Antan - 11 maja 2012
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data11 maja 2012
StanF
Cena
Francja 2 franki 1856 A na aukcji Palombo - 27 listopada 2011
SprzedawcaPalombo
Data27 listopada 2011
StanSP63 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1856 A na aukcji iNumis - 25 marca 2011
SprzedawcaiNumis
Data25 marca 2011
StanF
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1856 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1856 Napoleon III ze znakiem A wynosi 820 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1856 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1856 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1856 i znakiem A?

Aby sprzedać 2 franki 1856 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

