FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1855 A "Typ 1853-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1855 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1855 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: MDC Monaco

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC82,431

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1855
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:940 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1855 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (8)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1855 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 868 z aukcji MDC Monaco której łączna cena osiągnęła 4400 EUR. Licytacja odbyła się 1 grudnia 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1855 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 19 listopada 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data19 listopada 2025
StanVF35
Cena
Francja 2 franki 1855 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 5 kwietnia 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data5 kwietnia 2025
StanVF35
Cena
Francja 2 franki 1855 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 9 września 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data9 września 2024
StanVF35
Cena
Francja 2 franki 1855 A na aukcji Olivier Goujon - 12 maja 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data12 maja 2023
StanVF
Cena
546 $
Cena w walucie aukcji 500 EUR
Francja 2 franki 1855 A na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2022
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2022
StanVG
Cena
183 $
Cena w walucie aukcji 170 EUR
Francja 2 franki 1855 A na aukcji MDC Monaco - 1 grudnia 2017
SprzedawcaMDC Monaco
Data1 grudnia 2017
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1855 A na aukcji Heritage - 13 stycznia 2016
SprzedawcaHeritage
Data13 stycznia 2016
StanAU
Cena
Francja 2 franki 1855 A na aukcji Heritage - 11 stycznia 2011
SprzedawcaHeritage
Data11 stycznia 2011
StanAU53 ANACS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1855 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1855 Napoleon III ze znakiem A wynosi 940 USD.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1855 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1855 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1855 i znakiem A?

Aby sprzedać 2 franki 1855 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
