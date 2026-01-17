flag
FrancjaOkres:1775-1940 1775-1940

2 franki 1854 A "Typ 1853-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1854 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1854 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Burgan Numismatique - Maison Florange

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC215,103

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1854
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1000 USD
Średnia cena (PROOF):13000 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1854 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (53)Odmiany (2)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1854 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 768 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 48 000 CHF. Licytacja odbyła się 22 października 2016.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 15 września 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data15 września 2025
StanXF45
Cena
469 $
Cena w walucie aukcji 400 EUR
Francja 2 franki 1854 A na aukcji MDC Monaco - 5 czerwca 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data5 czerwca 2025
StanMS64 PCGS
Cena
1713 $
Cena w walucie aukcji 1500 EUR
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Heritage Eur - 23 maja 2025
SprzedawcaHeritage Eur
Data23 maja 2025
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji NumisCorner - 6 grudnia 2024
SprzedawcaNumisCorner
Data6 grudnia 2024
StanAU55
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 listopada 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 listopada 2024
StanAU53
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanPF61 NGC
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS64 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji MDC Monaco - 22 czerwca 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data22 czerwca 2024
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 20 lutego 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data20 lutego 2024
StanXF45
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji NOONANS - 15 listopada 2023
SprzedawcaNOONANS
Data15 listopada 2023
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Auction World - 15 października 2023
SprzedawcaAuction World
Data15 października 2023
StanMS65 NGC
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Jean ELSEN - 17 czerwca 2023
SprzedawcaJean ELSEN
Data17 czerwca 2023
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Olivier Goujon - 12 maja 2023
SprzedawcaOlivier Goujon
Data12 maja 2023
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Künker - 22 lutego 2023
SprzedawcaKünker
Data22 lutego 2023
StanVF
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Palombo - 28 stycznia 2023
SprzedawcaPalombo
Data28 stycznia 2023
StanMS65 PCGS
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji MDC Monaco - 4 czerwca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 czerwca 2022
StanAU58 NGC
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji MDC Monaco - 4 czerwca 2022
SprzedawcaMDC Monaco
Data4 czerwca 2022
StanPF61 NGC
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Monnaies d'Antan - 28 maja 2022
SprzedawcaMonnaies d'Antan
Data28 maja 2022
StanVG
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Beaussant Lefèvre - 7 kwietnia 2022
SprzedawcaBeaussant Lefèvre
Data7 kwietnia 2022
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Maître Wattebled - 27 stycznia 2022
SprzedawcaMaître Wattebled
Data27 stycznia 2022
StanXF
Cena
Francja 2 franki 1854 A na aukcji Stack's - 19 stycznia 2022
SprzedawcaStack's
Data19 stycznia 2022
StanDETAILS PCGS
Cena
Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1854 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1854 Napoleon III ze znakiem A wynosi 1000 USD dla emisji obiegowej oraz 13000 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1854 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1854 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1854 i znakiem A?

Aby sprzedać 2 franki 1854 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

Popularne sekcje
