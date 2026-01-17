2 franki 1853 A "Typ 1853-1859" (Francja, Napoleon III)

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1853 A z okresu Napoleon III? Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1853 Napoleon III ze znakiem A wynosi 1100 USD dla emisji obiegowej oraz 1600 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1853 z literami A? Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1853 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.