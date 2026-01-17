flag
2 franki 1853 A "Typ 1853-1859" (Francja, Napoleon III)

Awers monety - 2 franki 1853 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon IIIRewers monety - 2 franki 1853 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III

Zdjęcie: Maître Wattebled

Specyfikacja

  • MetalSrebro (0,900)
  • Waga10 g
  • Czystego srebra (0,2894 oz) 9 g
  • Średnica27 mm
  • RantZąbkowany
  • Orientacja stronMonety (↑↓)
  • Nakład UNC48,968

Opis

  • KrajFrancja
  • OkresNapoleon III
  • Nominał2 franki
  • Rok1853
  • WładcaNapoleon III (Cesarz Francuzów)
  • MennicaParyż
  • CelObiegowe
Wykres sprzedaży aukcyjnej
Średnia cena:1100 USD
Średnia cena (PROOF):1600 USD
Wykres sprzedaży aukcyjnej 2 franki 1853 A "Typ 1853-1859" - cena srebrnej monety - Francja, Napoleon III
Ceny na aukcjach (54)

Ceny na aukcjach

Sprawdź wartość monety francuskiej 2 franki 1853 ze znakiem A. Jest to srebrna moneta z okresu Napoleon III. Chcesz wiedzieć, ile jest warta moneta? Rekordowa cena należy do pozycji 786 z aukcji Maison Palombo której łączna cena osiągnęła 27 000 CHF. Licytacja odbyła się 21 października 2017.

Stan
Stan (slab)
Serwis
Francja 2 franki 1853 A na aukcji AURORA - 30 października 2025
SprzedawcaAURORA
Data30 października 2025
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1853 A na aukcji MDC Monaco - 2 października 2025
SprzedawcaMDC Monaco
Data2 października 2025
StanMS64 PCGS
Cena
3051 $
Cena w walucie aukcji 2600 EUR
Francja 2 franki 1853 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 15 września 2025
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data15 września 2025
StanMS62 NGC
Cena
Francja 2 franki 1853 A na aukcji AURORA - 26 czerwca 2025
SprzedawcaAURORA
Data26 czerwca 2025
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1853 A na aukcji AURORA - 26 czerwca 2025
SprzedawcaAURORA
Data26 czerwca 2025
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1853 A na aukcji Jean ELSEN - 14 czerwca 2025
SprzedawcaJean ELSEN
Data14 czerwca 2025
StanVF
Cena
324 $
Cena w walucie aukcji 280 EUR
Francja 2 franki 1853 A na aukcji Pegasus Auctions - 8 czerwca 2025
SprzedawcaPegasus Auctions
Data8 czerwca 2025
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1853 A na aukcji AURORA - 22 maja 2025
SprzedawcaAURORA
Data22 maja 2025
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1853 A na aukcji AURORA - 20 marca 2025
SprzedawcaAURORA
Data20 marca 2025
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1853 A na aukcji AURORA - 30 stycznia 2025
SprzedawcaAURORA
Data30 stycznia 2025
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1853 A na aukcji AURORA - 20 grudnia 2024
SprzedawcaAURORA
Data20 grudnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1853 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 11 listopada 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data11 listopada 2024
StanAU58
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1853 A na aukcji AURORA - 1 listopada 2024
SprzedawcaAURORA
Data1 listopada 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1853 A na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1853 A na aukcji MDC Monaco - 24 października 2024
SprzedawcaMDC Monaco
Data24 października 2024
StanMS62 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1853 A na aukcji AURORA - 19 września 2024
SprzedawcaAURORA
Data19 września 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1853 A na aukcji AURORA - 22 sierpnia 2024
SprzedawcaAURORA
Data22 sierpnia 2024
StanMS64 NGC
Cena
Francja 2 franki 1853 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 20 lutego 2024
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data20 lutego 2024
StanMS62
Cena
Francja 2 franki 1853 A na aukcji VINCHON - 7 grudnia 2023
SprzedawcaVINCHON
Data7 grudnia 2023
StanPROOF
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1853 A na aukcji Numisbalt - 5 listopada 2023
SprzedawcaNumisbalt
Data5 listopada 2023
StanMS64 NGC
Cena
******
Pokaż ceny7 dni za darmo
Francja 2 franki 1853 A na aukcji Patrick Guillard Collection - 23 października 2023
SprzedawcaPatrick Guillard Collection
Data23 października 2023
StanAU58
Cena

Ile kosztuje srebrna moneta 2 franki 1853 A z okresu Napoleon III?

Według najnowszych danych na dzień 18 stycznia 2026, średnia cena srebrnej monety 2 franki 1853 Napoleon III ze znakiem A wynosi 1100 USD dla emisji obiegowej oraz 1600 USD dla monet wybitych sztemplem lustrzanym.

Skąd nasz serwis pozyskuje dane o aktualnej cenie 2 franki 1853 z literami A?

Informacja o aktualnej wartości francuskiej monety 2 franki 1853 z literami A opiera się na rzeczywistych wynikach aukcyjnych sprzedaży podobnych egzemplarzy. Aby odzwierciedlić aktualny poziom cen, nasz serwis monitoruje ponad 600 firm numizmatycznych i rejestruje wyniki licytacji w katalogu monet oraz archiwum aukcyjnym. Zwracamy uwagę, że dokładna wartość bezpośrednio zależy od stanu zachowania monety, dlatego średnia cena służy jedynie jako orientacyjna wycena.

Gdzie sprzedać 2 franki z datą 1853 i znakiem A?

Aby sprzedać 2 franki 1853 A, zalecamy skontaktowanie się ze specjalistycznymi firmami numizmatycznymi, które regularnie organizują aukcje. Publiczne aukcje to najuczciwszy i najbezpieczniejszy sposób sprzedaży cennych monet kolekcjonerskich. Przejdź do listy firm, aby znaleźć odpowiednią platformę.

